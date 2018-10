Red Sox 5, Braves 1

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 3 1 0 0 2 0 .336 Kinsler 2b 4 1 1 0 1 0 .250 Martinez lf 4 1 1 0 1 1 .335 Bogaerts ss 3 0 1 1 2 0 .281 Pearce 1b 4 0 3 3 1 1 .294 Nunez 3b 5 0 0 1 0 1 .259 Bradley Jr. cf 4 0 1 0 1 2 .230 Leon c 5 0 0 0 0 2 .191 Porcello p 2 1 1 0 0 0 .429 b-Devers ph 0 1 0 0 1 0 .242 S.Wright p 0 0 0 0 0 0 — c-Holt ph 1 0 0 0 0 0 .261 Kelly p 0 0 0 0 0 0 — Brasier p 0 0 0 0 0 0 — Hembree p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 5 8 5 9 7

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuna lf 3 0 0 0 1 1 .289 Inciarte cf 4 0 0 0 0 1 .256 Freeman 1b 4 0 1 0 0 0 .305 Markakis rf 3 0 1 0 1 0 .303 Camargo 3b 4 0 0 0 0 1 .276 Suzuki c 3 1 2 1 0 0 .269 K.Wright p 0 0 0 0 0 0 — d-Duda ph 1 0 0 0 0 1 .241 Brach p 0 0 0 0 0 0 — Albies 2b 3 0 0 0 1 2 .273 Swanson ss 0 0 0 0 0 0 .249 1-Culberson pr-ss 3 0 0 0 0 2 .282 Newcomb p 1 0 0 0 0 1 .048 Carle p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Tucker ph 0 0 0 0 0 0 .239 Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 Rivera c 2 0 0 0 0 2 .238 Totals 31 1 4 1 3 11

Boston 000 032 000—5 8 1 Atlanta 010 000 000—1 4 0

a-hit by pitch for Carle in the 5th. b-walked for Porcello in the 6th. c-grounded out for S.Wright in the 7th. d-struck out for K.Wright in the 8th.

1-ran for Swanson in the 2nd.

E_Kinsler (8). LOB_Boston 12, Atlanta 8. 2B_Bogaerts (41), Bradley Jr. (27), Suzuki (22). HR_Suzuki (10), off Porcello. RBIs_Bogaerts (89), Pearce 3 (35), Nunez (44), Suzuki (42). SB_Betts (27), Kinsler (12).

Runners left in scoring position_Boston 8 (Kinsler, Bogaerts, Nunez, Leon 5); Atlanta 3 (Camargo, Newcomb, Culberson). RISP_Boston 4 for 15; Atlanta 0 for 3.

Runners moved up_Nunez, Betts. GIDP_Camargo.

DP_Boston 1 (Brasier, Bogaerts, Pearce).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Porcello, W, 16-7 5 2 1 1 1 5 100 4.20 S.Wright 1 1 0 0 1 1 21 3.21 Kelly 1 0 0 0 1 2 17 3.75 Brasier 1 1 0 0 0 1 9 1.44 Hembree 1 0 0 0 0 2 10 3.93 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Newcomb, L, 11-8 4 1-3 4 3 3 5 2 78 3.92 Carle 2-3 1 0 0 1 1 12 3.02 Jackson 1 2 2 2 2 1 25 4.08 K.Wright 2 0 0 0 1 2 31 0.00 Brach 1 1 0 0 0 1 16 3.64

Inherited runners-scored_Carle 3-2. HBP_Porcello 2 (Swanson,Tucker).

Umpires_Home, Jansen Visconti; First, Tim Timmons; Second, Mike Muchlinski; Third, Mike Winters.

T_3:03. A_35,333 (41,149).

