Reds 12, Padres 6

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Urias 2b 4 1 1 0 0 1 .179 Mejia c 4 1 1 0 0 0 .273 Renfroe lf 4 2 2 1 0 0 .258 Hosmer 1b 4 1 2 3 0 0 .252 Wingenter p 0 0 0 0 0 0 — Myers 3b 3 0 1 1 0 0 .254 Diaz p 0 0 0 0 0 0 — c-Pirela ph-1b 1 0 0 0 0 1 .248 Reyes rf 4 1 1 0 0 0 .258 Galvis ss 4 0 1 0 0 3 .237 Margot cf 4 0 2 1 0 0 .252 Kennedy p 1 0 0 0 0 0 .000 Strahm p 1 0 0 0 0 0 .000 Wick p 0 0 0 0 0 0 — Spangenberg 3b 1 0 0 0 0 1 .235 Totals 35 6 11 6 0 6

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Schebler rf 4 2 1 4 1 0 .274 Peraza ss 5 0 2 3 0 1 .289 Votto 1b 4 0 1 0 1 3 .282 1-Dixon pr-1b 0 0 0 0 0 0 .198 Gennett 2b 5 0 0 0 0 3 .317 Stephens p 0 0 0 0 0 0 .000 Suarez 3b 3 1 1 0 1 2 .289 Williams cf 4 2 1 0 0 2 .299 Barnhart c 3 2 1 0 1 2 .251 Ervin lf 3 4 3 4 1 0 .279 DeSclafani p 1 0 0 0 0 1 .162 a-Lorenzen ph-p 2 1 1 0 0 1 .280 b-Herrera ph 1 0 0 0 0 0 .185 Romano p 0 0 0 0 0 0 .059 Trahan 2b 0 0 0 0 0 0 .250 Totals 35 12 11 11 5 15

San Diego 201 100 020— 6 11 0 Cincinnati 040 105 20x—12 11 0

a-struck out for DeSclafani in the 4th. b-grounded out for Lorenzen in the 7th. c-struck out for Diaz in the 8th.

1-ran for Votto in the 8th.

LOB_San Diego 2, Cincinnati 4. 2B_Reyes (7), Margot (26), Peraza (28). HR_Renfroe (21), off DeSclafani; Hosmer (14), off Romano; Ervin (5), off Strahm; Schebler (15), off Wick; Ervin (6), off Diaz. RBIs_Renfroe (58), Hosmer 3 (59), Myers (32), Margot (44), Schebler 4 (45), Peraza 3 (49), Ervin 4 (29). CS_Margot (10).

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Galvis 2); Cincinnati 1 (Votto). RISP_San Diego 3 for 6; Cincinnati 4 for 6.

Runners moved up_Reyes. GIDP_Margot, Kennedy.

DP_Cincinnati 2 (Votto, Peraza, Gennett), (Peraza, Gennett, Votto).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Kennedy 1 2-3 1 4 4 4 2 44 6.75 Strahm, L, 3-4 2 1-3 2 1 1 0 5 35 2.19 Wick 1 1-3 5 5 5 0 2 34 10.38 Diaz 1 2-3 3 2 2 0 4 31 6.23 Wingenter 1 0 0 0 1 2 16 4.15 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani 4 8 4 4 0 3 64 4.56 Lorenzen, W, 3-1 3 1 0 0 0 1 34 2.97 Romano 1 2 2 2 0 1 17 5.41 Stephens 1 0 0 0 0 1 11 5.85

Inherited runners-scored_Strahm 3-3. PB_Mejia (1).

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Chris Segal; Second, Alfonso Marquez; Third, Sam Holbrook.

T_2:52. A_14,854 (42,319).

