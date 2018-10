Reds 3, Brewers 1

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Schebler rf 5 1 2 1 0 2 .273 Peraza ss 5 1 2 2 0 0 .292 Votto 1b 4 0 3 0 0 0 .290 Gennett 2b 4 0 0 0 0 0 .316 Barnhart c 4 0 1 0 0 2 .247 Ervin lf 4 0 0 0 0 2 .255 M.Williams cf 4 0 1 0 0 1 .296 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Suarez 3b 0 0 0 0 0 0 .285 Dixon 3b 3 1 0 0 1 1 .183 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Lorenzen p 1 0 0 0 1 1 .296 Romano p 1 0 0 0 0 0 .057 Garrett p 0 0 0 0 0 0 .000 Hamilton cf 1 0 0 0 0 1 .237 Totals 36 3 9 3 2 10

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Granderson rf 2 0 0 0 2 0 .248 Yelich lf 4 0 1 0 0 2 .317 Cain cf 2 0 0 0 0 1 .308 Broxton cf 1 0 0 0 0 1 .183 d-Santana ph 1 0 0 0 0 1 .261 Shaw 2b 0 1 0 0 0 0 .240 Perez ss 3 0 0 0 0 2 .257 Aguilar 1b 3 0 1 0 0 1 .273 Moustakas 3b 3 0 0 0 0 0 .251 Schoop ss-2b 3 0 1 0 0 1 .232 Pina c 2 0 0 0 0 0 .249 b-Thames ph 1 0 0 0 0 1 .220 Kratz c 0 0 0 0 0 0 .249 Anderson p 1 0 0 0 0 0 .089 T.Williams p 0 0 0 0 0 0 .250 Cedeno p 0 0 0 0 0 0 — Burnes p 0 0 0 0 0 0 — a-Saladino ph 1 0 0 0 0 1 .258 Jennings p 0 0 0 0 0 0 .667 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — c-Braun ph 1 0 0 0 0 0 .247 Lyles p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 28 1 3 0 2 11

Cincinnati 200 100 000—3 9 1 Milwaukee 010 000 000—1 3 0

a-struck out for Burnes in the 6th. b-struck out for Pina in the 8th. c-grounded out for Barnes in the 8th. d-struck out for Broxton in the 9th.

E_Schebler (6). LOB_Cincinnati 8, Milwaukee 3. 2B_Schebler (19), Peraza (31), M.Williams (5). HR_Peraza (13), off Anderson. RBIs_Schebler (49), Peraza 2 (56). SB_Yelich (20), Schoop (1).

Runners left in scoring position_Cincinnati 3 (Schebler, Peraza, Ervin); Milwaukee 2 (Pina, Broxton). RISP_Cincinnati 1 for 7; Milwaukee 1 for 3.

Runners moved up_Moustakas. GIDP_Cain, Moustakas.

DP_Cincinnati 2 (Lorenzen, Peraza, Votto), (Gennett, Peraza, Votto).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Lorenzen 4 1 1 0 1 3 52 3.03 Romano, W, 8-11 2 1-3 2 0 0 0 4 29 5.33 Garrett, H, 21 2-3 0 0 0 0 0 3 4.37 Hernandez, H, 14 1 0 0 0 0 1 9 2.61 Iglesias, S, 28-32 1 0 0 0 1 3 19 2.43 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, L, 9-8 3 2-3 6 3 3 2 5 69 3.93 T.Williams 1-3 0 0 0 0 0 2 4.29 Cedeno 1 1-3 1 0 0 0 1 21 2.25 Burnes 2-3 0 0 0 0 1 10 2.81 Jennings 1 2 0 0 0 0 15 3.11 Barnes 1 0 0 0 0 1 18 3.47 Lyles 1 0 0 0 0 2 17 4.30

Jennings pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Garrett 1-0, T.Williams 1-0, Barnes 1-0. HBP_Lorenzen (Shaw).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Mark Wegner; Second, Andy Fletcher; Third, John Tumpane.

T_2:54. A_30,366 (41,900).

