Reds 3, Pirates 0

Pittsburgh Cincinnati ab r h bi ab r h bi A.Frzer rf 2 0 0 0 Peraza ss 3 0 0 1 P.Reyes rf-lf 2 0 0 0 M.Wllms rf 3 0 3 0 S.Marte cf 4 0 1 0 Ervin ph-rf 1 0 0 0 Bell 1b 3 0 0 0 Votto 1b 4 0 0 0 Dckrson lf 3 0 1 0 Iglsias p 0 0 0 0 J.Osuna ph-rf 1 0 0 0 Suarez 3b 3 1 1 1 Kang 3b 4 0 1 0 Schbler lf 3 0 0 0 Hrrison 2b 3 0 1 0 Brnhart c 3 0 0 0 Mercer ss 2 0 0 0 D.Hrrra 2b 3 1 1 0 Newman ss 2 0 1 0 Trahan 2b 0 0 0 0 Stllngs c 3 0 0 0 Lrenzen p 2 0 1 1 Taillon p 2 0 1 0 D.Hrnnd p 0 0 0 0 Kramer ph 1 0 0 0 G.Grrro ph 1 0 0 0 Crick p 0 0 0 0 Hughes p 0 0 0 0 F.Vazqz p 0 0 0 0 Dixon 1b 0 0 0 0 B.Hmltn cf 3 1 1 0 Totals 32 0 6 0 Totals 29 3 7 3

Pittsburgh 000 000 000—0 Cincinnati 001 200 00x—3

DP_Cincinnati 1. LOB_Pittsburgh 7, Cincinnati 3. 2B_S.Marte (31), D.Herrera (5). 3B_B.Hamilton (9). HR_Suarez (34). CS_M.Williams (2). SF_Peraza (5).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Taillon L,14-10 6 7 3 3 0 7 Crick 1 0 0 0 0 3 Vazquez 1 0 0 0 0 2 Cincinnati Lorenzen W,4-2 5 2-3 5 0 0 2 2 Hernandez H,15 1 1-3 1 0 0 0 2 Hughes H,15 1 0 0 0 0 0 Iglesias S,30-34 1 0 0 0 0 2

WP_Hernandez.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, CB Bucknor; Second, Fieldin Cubreth; Third, Brian O’Nora.

T_2:17. A_42,630 (42,319).

