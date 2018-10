Reds 4, Cardinals 0

By The Associated Press

Cincinnati St. Louis ab r h bi ab r h bi B.Hmltn cf 4 0 0 0 M.Crpnt 3b 3 0 1 0 Peraza ss 4 1 1 0 Molina c 2 0 0 0 Votto 1b 4 1 1 1 Mrtinez rf 4 0 0 0 Gennett 2b 4 1 2 0 M.Adams 1b 4 0 0 0 Suarez 3b 4 0 2 2 O’Neill lf 4 0 0 0 Schbler rf 3 1 1 0 DeJong ss 3 0 0 0 R.Iglss p 0 0 0 0 Bader cf 3 0 0 0 Ervin lf 4 0 1 0 Munoz 2b 3 0 0 0 Brnhart c 4 0 2 1 Pncdlon p 1 0 0 0 L.Cstll p 2 0 0 0 Ross p 1 0 1 0 D.Hrnnd p 0 0 0 0 G.Grcia ph 1 0 0 0 M.Wllms rf 1 0 0 0 Webb p 0 0 0 0 Totals 34 4 10 4 Totals 29 0 2 0

Cincinnati 000 300 100—4 St. Louis 000 000 000—0

DP_St. Louis 2. LOB_Cincinnati 5, St. Louis 6. 2B_Peraza (27), Votto (25), Suarez (22), Schebler (18). SB_M.Carpenter (3). S_L.Castillo (4).

IP H R ER BB SO Cincinnati Castillo W,8-11 6 2-3 2 0 0 2 11 Hernandez 1 0 0 0 1 0 Iglesias 1 1-3 0 0 0 1 3 St. Louis Poncedeleon L,0-1 3 1-3 5 3 3 1 4 Ross 4 2-3 4 1 1 0 3 Webb 1 1 0 0 0 0

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Ed Hickox; Second, Gabe Morales; Third, John Libka.

T_2:55. A_46,368 (45,538).

