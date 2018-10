Rockies 5, Nationals 2

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Robles cf 5 0 2 0 0 2 .286 Turner ss 5 0 1 2 0 0 .269 Harper rf 5 0 2 0 0 1 .246 Rendon 3b 4 0 2 0 0 1 .311 Soto lf 3 0 0 0 1 1 .292 Reynolds 1b 4 0 1 0 0 2 .251 Sanchez 2b 3 1 2 0 0 0 .273 c-Eaton ph 1 0 0 0 0 1 .296 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 Kieboom c 3 1 2 0 0 0 .238 d-Difo ph-2b 1 0 0 0 0 0 .229 Ross p 2 0 0 0 0 1 .000 a-Taylor ph 1 0 0 0 0 0 .223 Solis p 0 0 0 0 0 0 — Miller p 0 0 0 0 0 0 .000 Cordero p 0 0 0 0 0 0 — e-Stevenson ph 1 0 0 0 0 0 .253 Severino c 0 0 0 0 0 0 .168 Totals 38 2 12 2 1 9

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 1 1 1 0 0 .287 LeMahieu 2b 4 0 0 0 0 0 .278 Dahl lf 4 1 1 1 0 1 .282 Arenado 3b 4 0 1 0 0 0 .296 Story ss 2 0 0 0 1 0 .290 Gonzalez rf 3 1 2 0 0 0 .279 Desmond 1b 3 1 1 2 0 0 .238 Iannetta c 3 1 2 1 0 1 .224 Freeland p 2 0 0 0 0 2 .092 Musgrave p 0 0 0 0 0 0 .000 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — b-Parra ph 1 0 0 0 0 0 .286 Ottavino p 0 0 0 0 0 0 — Davis p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 5 8 5 1 4

Washington 000 200 000—2 12 0 Colorado 001 031 00x—5 8 0

a-flied out for Ross in the 6th. b-grounded out for Oberg in the 7th. c-struck out for Sanchez in the 8th. d-grounded out for Kieboom in the 8th. e-flied out for Cordero in the 8th.

LOB_Washington 10, Colorado 2. 2B_Robles (3), Rendon (44), Arenado (38), Gonzalez (32). 3B_Turner (6). HR_Blackmon (28), off Ross; Desmond (22), off Ross; Iannetta (11), off Ross; Dahl (15), off Solis. RBIs_Turner 2 (70), Blackmon (67), Dahl (45), Desmond 2 (88), Iannetta (36). SB_Robles (3), Harper (13).

Runners left in scoring position_Washington 5 (Turner, Harper, Reynolds 3); Colorado 1 (Desmond). RISP_Washington 2 for 11; Colorado 0 for 3.

Runners moved up_Gonzalez. GIDP_Ross, Desmond, Parra.

DP_Washington 2 (Ross, Turner, Reynolds), (Turner, Reynolds); Colorado 1 (Story, Freeland, Iannetta, Desmond).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Ross, L, 0-2 5 5 4 4 1 4 81 5.06 Solis 0 1 1 1 0 0 6 6.41 Miller 1 1 0 0 0 0 13 3.61 Cordero 1 1 0 0 0 0 9 6.00 Suero 1 0 0 0 0 0 12 3.59 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Freeland, W, 17-7 6 11 2 2 1 4 96 2.85 Musgrave, H, 5 1-3 0 0 0 0 0 6 4.57 Oberg, H, 14 2-3 1 0 0 0 2 13 2.48 Ottavino, H, 34 1 0 0 0 0 1 7 2.43 Davis, S, 43-49 1 0 0 0 0 2 11 4.13

Solis pitched to 1 batter in the 6th.

HBP_Freeland (Robles).

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Larry Vanover; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Chris Guccione.

T_2:51. A_48,089 (50,398).

