Royals 10, Twins 3

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Mauer 1b 3 0 1 0 1 1 .275 Field rf 1 0 1 0 0 0 .197 Forsythe 2b 5 0 2 1 0 0 .237 Rosario dh 5 0 1 0 0 1 .286 Grossman lf 4 0 1 0 0 0 .267 Cave cf 4 1 1 0 0 3 .264 Astudillo c 4 0 2 0 0 0 .327 Kepler rf 2 1 0 1 1 0 .228 Gimenez 1b 0 0 0 0 0 0 .154 Adrianza ss 4 0 1 1 0 0 .244 Petit 3b 4 1 1 0 0 0 .316 Totals 36 3 11 3 2 5

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield cf 4 2 2 0 1 0 .303 Mondesi ss 5 1 1 0 0 1 .284 Gordon lf 5 0 3 5 0 0 .242 Perez dh 5 0 0 0 0 1 .234 O’Hearn 1b 5 0 0 0 0 3 .252 Bonifacio rf 4 1 1 0 0 2 .243 Herrera 2b 4 2 2 0 0 0 .230 Escobar 3b 4 2 3 3 0 1 .220 Gallagher c 4 2 4 1 0 0 .245 Viloria c 0 0 0 0 0 0 .125 Totals 40 10 16 9 1 8

Minnesota 010 010 010— 3 11 1 Kansas City 110 402 20x—10 16 1

E_Petit (3), Kennedy (1). LOB_Minnesota 9, Kansas City 7. 2B_Mauer (25), Merrifield 2 (39), Gordon 2 (22), Escobar (20), Gallagher (3). 3B_Escobar (3). RBIs_Forsythe (25), Kepler (51), Adrianza (34), Gordon 5 (47), Escobar 3 (32), Gallagher (4). SB_Mondesi (24). SF_Kepler.

Runners left in scoring position_Minnesota 4 (Grossman 3, Petit); Kansas City 5 (Merrifield, Mondesi 2, Perez 2). RISP_Minnesota 2 for 9; Kansas City 5 for 13.

Runners moved up_Mondesi 2, Gordon, Herrera.

Advertisement

DP_Kansas City 1 (Escobar, O’Hearn).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA De Jong, L, 0-1 3 1-3 8 5 3 0 4 74 3.68 Moya 2-3 2 1 1 0 0 12 4.88 Littell 2 2-3 5 4 4 1 3 58 9.45 Reed 1-3 1 0 0 0 1 9 4.67 Belisle 1 0 0 0 0 0 12 8.35 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Kennedy, W, 2-8 6 6 2 1 2 4 98 4.72 Hill 1 3 1 1 0 1 21 4.54 Sparkman 2 2 0 0 0 0 21 4.91

Hill pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Moya 1-1, Reed 1-0, Sparkman 1-1.

Umpires_Home, Ben May; First, Cory Blaser; Second, Stu Scheurwater; Third, Gary Cederstrom.

T_3:04. A_19,505 (37,903).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.