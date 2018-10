Royals 4, Twins 1

By The Associated Press

Kansas City Minnesota ab r h bi ab r h bi Mrrfeld 2b 5 1 2 1 Mauer 1b 4 0 0 0 Mondesi ss 5 2 2 1 J.Plnco ss 4 0 0 0 A.Grdon lf 5 0 1 1 E.Rsrio dh 3 0 0 0 H.Dzier 3b 4 0 1 1 Frsythe 2b 3 0 0 0 O’Hearn 1b 3 0 1 0 Cave cf 3 0 0 0 S.Perez c 3 0 0 0 Garver c 3 0 0 0 Bnfacio rf 4 1 1 0 Kepler rf 2 1 0 0 Goodwin cf 3 0 0 0 Grssman lf 3 0 1 0 R.Hrrra dh 3 0 0 0 Adranza 3b 2 0 0 1 Totals 35 4 8 4 Totals 27 1 1 1

Kansas City 000 001 300—4 Minnesota 000 000 001—1

LOB_Kansas City 8, Minnesota 1. 2B_Mondesi (10), Bonifacio (13). SB_Merrifield (31), Mondesi 2 (20). SF_Adrianza (2).

IP H R ER BB SO Kansas City Lopez W,2-4 8 1 1 1 1 4 Peralta S,9-9 1 0 0 0 0 0 Minnesota Berrios L,11-11 6 3 1 1 2 5 Duffey 2-3 3 3 3 0 1 Vasquez 2-3 1 0 0 0 1 Curtiss 2-3 0 0 0 0 1 Reed 1 1 0 0 1 1

Jor.Lopez pitched to 2 batters in the 9th

HBP_by Berrios (O’Hearn).

Advertisement

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, John Libka; Second, Chad Fairchild; Third, Kerwin Danley.

T_2:42. A_25,814 (38,649).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.