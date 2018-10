Royals 8, Twins 4

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Mauer 1b 5 1 2 1 0 1 .275 Polanco ss 5 0 1 0 0 0 .275 Cave cf 5 1 1 1 0 1 .264 Grossman lf 5 1 3 1 0 0 .267 Forsythe lf 0 0 0 0 0 0 .235 Kepler rf 5 0 1 0 0 0 .229 Astudillo c 4 0 3 1 1 0 .314 Adrianza 3b 4 0 0 0 1 0 .244 Austin dh 4 0 0 0 0 2 .223 Petit 2b 3 1 2 0 1 1 .324 Totals 40 4 13 4 3 5

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 1 1 2 0 1 .302 Mondesi ss 4 3 2 1 1 1 .286 Gordon lf 4 1 1 0 1 1 .238 Perez c 5 1 2 5 0 0 .237 Dozier 3b 4 0 0 0 0 3 .230 O’Hearn 1b 2 0 1 0 2 1 .264 Bonifacio rf 4 1 3 0 0 1 .243 Goodwin cf 4 0 0 0 0 2 .240 Herrera dh 3 1 1 0 1 1 .225 Totals 34 8 11 8 5 11

Minnesota 000 030 100—4 13 0 Kansas City 110 000 105—8 11 0

One out when winning run scored.

LOB_Minnesota 12, Kansas City 7. 2B_Mauer (24), Grossman (24), O’Hearn (5), Bonifacio (15), Herrera (11). HR_Mondesi (8), off May; Perez (26), off Hildenberger. RBIs_Mauer (44), Cave (36), Grossman (41), Astudillo (10), Merrifield 2 (56), Mondesi (27), Perez 5 (75). SB_Petit (2), Mondesi (23). SF_Merrifield.

Runners left in scoring position_Minnesota 5 (Cave 2, Austin 3); Kansas City 3 (Mondesi, Bonifacio 2). RISP_Minnesota 3 for 12; Kansas City 3 for 7.

Advertisement

Runners moved up_Kepler.

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Berrios 6 5 2 2 3 9 97 3.81 May, H, 5 1 1 1 1 0 1 14 4.19 Rogers, H, 15 1 1 0 0 1 1 10 2.86 Hildenberger, L, 4-4, BS, 3-9 1-3 4 5 5 1 0 22 4.70 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Lopez 4 1-3 9 3 3 0 1 71 3.93 Newberry 2-3 0 0 0 2 0 22 2.70 Vasto 1 0 0 0 1 1 22 7.36 McCarthy 1 2 1 1 0 1 14 3.25 Lively 1 1 0 0 0 2 21 6.57 Hammel, W, 3-13 1 1 0 0 0 0 14 6.04

Inherited runners-scored_Newberry 1-0.

Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Ben May; Second, Cory Blaser; Third, Stu Scheurwater.

T_3:15. A_18,389 (37,903).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.