Tigers 6, Indians 4

By The Associated Press

Detroit Cleveland ab r h bi ab r h bi Cndlrio 3b 5 2 3 0 R.Davis lf 5 0 0 0 Christ. lf 5 1 3 1 G.Allen cf 4 1 1 0 Cstllns dh 5 0 0 0 Dnldson 3b 4 0 0 0 Adduci 1b 3 1 1 4 Y.Diaz 1b 4 1 2 1 Mahtook rf 4 1 2 1 Guyer dh 2 2 2 0 Greiner c 4 0 1 0 B.Brnes rf 4 0 1 0 D.Lugo 2b 4 0 1 0 Haase c 4 0 1 1 Ro.Rdrg ss 4 0 1 0 E.Gnzal ss 4 0 0 1 V.Reyes cf 4 1 0 0 Rosales 2b 3 0 1 1 Totals 38 6 12 6 Totals 34 4 8 4

Detroit 100 040 010—6 Cleveland 100 200 001—4

DP_Detroit 1. LOB_Detroit 6, Cleveland 6. 2B_G.Allen (9), Y.Diaz (3). HR_Adduci (3), Mahtook (8). SB_Mahtook (4), Ro.Rodriguez (2). SF_Adduci (1).

IP H R ER BB SO Detroit Liriano W,5-10 7 5 3 3 2 7 Jimenez H,22 1 0 0 0 0 1 Greene S,30-36 1 3 1 1 0 1 Cleveland Bieber L,10-4 6 9 5 5 0 4 Miller 1 1-3 1 1 1 0 0 Edwards 2-3 0 0 0 0 1 Plutko 1 2 0 0 0 1

HBP_by Liriano (Guyer).

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, John Tumpane; Second, Jeremie Rehak; Third, Mark Wegner.

T_2:33. A_24,862 (35,225).

