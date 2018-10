Twins 12, White Sox 4

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Moncada 2b 4 1 1 0 1 1 .233 Sanchez 3b 4 1 1 1 0 1 .245 Palka rf 3 0 1 1 1 2 .237 Davidson 1b 3 0 0 0 0 1 .230 Narvaez dh 4 0 2 0 0 0 .272 Smith c 4 1 1 1 0 2 .290 Delmonico lf 4 0 1 0 0 0 .217 Rondon ss 4 1 1 1 0 0 .237 Cordell cf 4 0 0 0 0 0 .067 Totals 34 4 8 4 2 7

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Mauer dh 4 2 2 0 1 1 .280 1-Petit pr-dh 1 0 0 0 0 0 .246 Polanco ss 4 2 1 1 1 3 .286 a-Gimenez ph-3b 1 0 0 0 0 1 .214 Cave cf 4 3 2 0 1 1 .269 Grossman lf 4 1 2 3 0 1 .277 Field lf 1 0 1 0 0 0 .217 Garver 1b 5 1 4 6 0 0 .268 Kepler rf 4 0 1 2 0 1 .222 Forsythe 2b 3 0 0 0 2 2 .230 Adrianza 3b-ss 4 1 0 0 1 0 .251 Graterol c 4 2 1 0 1 0 .400 Totals 39 12 14 12 7 10

Chicago 001 010 020— 4 8 1 Minnesota 343 010 10x—12 14 0

a-struck out for Polanco in the 8th.

1-ran for Mauer in the 6th.

E_Moncada (20). LOB_Chicago 6, Minnesota 11. 2B_Moncada (29), Cave (16), Garver 2 (19), Field (12). 3B_Sanchez (10). HR_Rondon (6), off De Jong; Smith (3), off De Jong. RBIs_Sanchez (54), Palka (67), Smith (21), Rondon (14), Polanco (41), Grossman 3 (48), Garver 6 (45), Kepler 2 (56). SB_Adrianza (5).

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Moncada, Davidson 2, Smith, Rondon); Minnesota 5 (Polanco, Forsythe, Adrianza 3). RISP_Chicago 1 for 10; Minnesota 7 for 18.

Runners moved up_Delmonico, Rondon, Kepler. GIDP_Smith.

DP_Minnesota 1 (De Jong, Forsythe, Garver).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito, L, 10-13 1 1-3 5 7 7 4 2 56 6.13 Santiago 4 2-3 7 4 4 2 7 97 4.50 Scahill 2 2 1 1 1 1 25 5.40 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA De Jong, W, 1-1 6 4 2 2 1 4 74 3.57 Drake 1 1 0 0 0 1 16 5.40 Vasquez 1 2 2 2 1 1 18 6.75 Slegers 1 1 0 0 0 1 20 5.27

Inherited runners-scored_Santiago 2-1. HBP_Santiago (Kepler), Vasquez (Davidson). WP_De Jong, Giolito 2.

Umpires_Home, John Tumpane; First, John Libka; Second, Jim Reynolds; Third, Jansen Visconti.

T_3:02. A_28,191 (38,649).

