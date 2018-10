USGA-U.S. Mid-Amateur Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At c-Charlotte Country Club, Yardage: 7,382; Par: 71 At g-Carolina Golf Club, Yardage: 6,937; Par: 71 Charlotte, N.C. First Round

Bradford Tilley, Easton, Conn. 34-33_67c

Stewart Hagestad, Newport Beach, Calif. 35-32_67c

Jacob Koppenberg, Bellingham, Wash. 33-35_68c

Rob Laird, Tulsa, Okla. 34-34_68c

Kyle Davies, Iowa City, Iowa 37-32_69g

Marc Dull, Winter Haven, Fla. 36-33_69c

Miles McConnell, Tampa, Fla. 37-32_69c

Stephen Behr, Florence, S.C. 37-32_69c

Benjamin Hayes, Jacksonville, Fla. 38-32_70g

Daniel Wittlinger, Truckee, Calif. 36-34_70c

Darin Goldstein, New York City 34-36_70c

Kory Bowman, Springfield, Mo. 37-33_70c

Scott Anderson, Columbus, Ohio 38-32_70g

Todd Mitchell, Bloomington, Ill. 32-38_70c

Brett Boner, Charlotte, N.C. 35-36_71c

Brett Tomfohrde, Chicago, 36-35_71c

Claudio Consul, Germany 35-36_71c

Grant Schroeder, Montgomery, Texas 36-35_71g

Ian Bangor, Moon Township, Pa. 34-37_71g

Jeff Koprivetz, San Diego, 35-36_71c

Jeff Wilson, Fairfield, Calif. 36-35_71g

Jordan Sease, Lexington, S.C. 36-35_71c

Kevin O’Connell, Cary, N.C. 36-35_71g

Kyle Downey, Rochester, N.Y. 35-36_71c

Kyler Sauer, Valencia, Calif. 36-35_71c

Paul McNamara III, Dallas, 37-34_71g

Scott Strickland, Bloomfield Hills, Mich. 36-35_71c

Stephen Woodard, Charlotte, N.C. 34-37_71c

Brett Viboch, Moraga, Calif. 37-35_72c

Chris Schultz, Laporte, Ind. 39-33_72c

Clark Brown, Navarre, Fla. 38-34_72g

Daniel Macdonald, Ridgewood, N.J. 37-35_72g

Daniel Young, Miami, 39-33_72g

Danny Simmerman, San Antonio, 35-37_72c

David Jennings, Layton, Utah 37-35_72c

Derek Busby, Ruston, La. 37-35_72g

Frank Alafoginis, Arlington, Va. 38-34_72c

James Scorse, Churchville, N.Y. 37-35_72g

Jeffrey Osberg, Bryn Mawr, Pa. 37-35_72g

Marc France, Plantation, Fla. 36-36_72c

Mark Knecht, Paducah, Ky. 35-37_72g

Philip Arouca, Lake Forest , Ill. 36-36_72g

Rob Garland, Nashville, Tenn. 35-37_72g

Ryan Eibner, Dallas, 38-34_72c

Samuel Echikson, Belgium 36-36_72g

Andy Kampen, Lakeway, Texas 37-36_73g

Benjamin Shields, Towson, Md. 36-37_73g

Chad Wilfong, Charlotte, N.C. 37-36_73c

Chris Polski, Eugene, Ore. 37-36_73g

Christopher Thayer, Golden, Colo. 39-34_73g

Dan Sullivan, Pasadena, Calif. 38-35_73g

Finley Ewing IV, Dallas, 36-37_73g

Jerry Richardson Jr., Cary, N.C. 37-36_73c

Josh Clay, North Canton, Ohio 34-39_73g

Mark Harrell, Chattanooga, Tenn. 37-36_73g

Matthew Mattare, Jersey City, N.J. 36-37_73c

Michael Martin, Scottsdale, Ariz. 38-35_73g

Nick Reardon, Columbus, Ohio 35-38_73c

Patrick Hawkins, Suffolk, Va. 38-35_73c

Robbie Wight, West Palm Beach, Fla. 38-35_73c

Thomas Todd III, Laurens, S.C. 39-34_73c

Timothy Hamm, Austin, Texas 38-35_73g

Aaron Siekmann, Powell, Ohio 38-36_74c

Alex Zeoli, Royal Oak, Mich. 38-36_74c

Benjamin Day, North Haven, Conn. 39-35_74g

Bradley Wohlers, Vadnais Heights, Minn. 40-34_74g

Broc Haymon, Pearland, Texas 36-38_74c

Chris Lange Jr., Bryn Mawr, Pa. 37-37_74g

Chris Stutts, Palm Beach, Fla. 36-38_74g

Chris Watters, San Diego, 37-37_74g

Danny Evelyn, Charlotte, N.C. 39-35_74g

David Bolen, Lubbock, Texas 35-39_74g

David Denham, Athens, Ga. 37-37_74c

David Lebowitz, Santa Monica, Calif. 37-37_74c

Don Carpenter, Athens, Ga. 38-36_74g

Grant Milling, Bloomington, Ill. 41-33_74c

Harold Baldwin, Loganville, Ga. 35-39_74c

Jake Erickson, Springfield, Ill. 37-37_74c

Joseph Benedetti, Playa Vista, Calif. 36-38_74c

Justin Young, Salem, Va. 37-37_74g

Kenneth Hudson, Bloomfield Hills, Mich. 37-37_74c

Matt Sughrue, Arlington, Va. 37-37_74g

Matthew Ritchie, Mobile, Ala. 39-35_74c

Michael Harrington, Colorado Springs, Colo. 38-36_74g

Michael Pearson, Atlanta, Ga. 37-37_74c

Nathan Smith, Pittsburgh, Pa. 38-36_74c

Rusty Mosley, Vidalia, Ga. 38-36_74g

Stefan Brewer, Charlotte, N.C. 38-36_74g

Tad Tomblin, Hamlin, W.Va. 40-34_74c

Tony Hejna, Cleveland, Ohio 37-37_74c

Adam Walicki, Phoenix, Ariz. 37-38_75g

Andres Schonbaum, Argentina 40-35_75g

Andrew Sajevic, Omaha, Neb. 38-37_75c

Brad Beeson, Dallas, 39-36_75g

Brett Young, Bethel Park, Pa. 37-38_75c

Chris Kamin, Phoenix, Ariz. 38-37_75c

Cole Isban, Charlotte, N.C. 40-35_75g

Daniel Debra, Lutz, Fla. 34-41_75c

David Spitz, Weymouth, Mass. 36-39_75c

Edward Fryatt, England 37-38_75g

George Boudria, New York City 39-36_75g

Gerod Black, Edmond, Okla. 36-39_75g

Jamie Miller, Silver Creek, N.Y. 38-37_75c

Jeff Champine, Rochester Hills, Mich. 35-40_75c

Joseph Ryon, Carlsbad, Calif. 39-36_75c

Kenny Ebalo, Las Vegas, 37-38_75c

Matt Cohn, San Francisco, 37-38_75g

Matt Evelyn, Denver, 37-38_75g

Mike Hearne, Wales 37-38_75g

Ryan Kohler, Chesterfield, N.H. 37-38_75g

Ryan Sloane, Campbell, Calif. 35-40_75c

Scott Loving, Conroe, Texas 38-37_75c

Sean O’Donnell, Glendale, Ariz. 40-35_75g

Tony Albano Jr., Park Ridge, Ill. 37-38_75g

Warren Smith, Lakeway, Texas 40-35_75g

Ben Warnquist, Olney, Md. 40-36_76g

Brian Bassett, Charlottesville, Va. 37-39_76g

Bryan Hoops, Chandler, Ariz. 38-38_76c

Chuck Nettles, McMurray, Pa. 38-38_76g

Curtis Skinner, Lake Bluff, Ill. 37-39_76g

Dave Ryan, Taylorville, Ill. 39-37_76g

Douglas Dupont, Monroe, La. 39-37_76g

Harvin Groft, Dover, N.H. 42-34_76c

Herbie Aikens, Kingston, Mass. 38-38_76c

Ian Dahl, Carmel, Calif. 37-39_76c

J.D. Anderson, Johnston, Iowa 36-40_76g

J.R. Warthen, Pismo Beach, Calif. 37-39_76c

Jay Reynolds, Austin, Texas 39-37_76c

Jim Gifford, Clifton Park, N.Y. 41-35_76c

Jim Lemon, Madison, Wis. 37-39_76c

Joshua Rhodes, Paducah, Ky. 35-41_76g

Kenneth Cook, Noblesville, Ind. 37-39_76g

Matt Parziale, Brockton, Mass. 39-37_76g

Michael McCoy, Des Moines, Iowa 39-37_76c

Michael Piccillo, Buffalo, N.Y. 40-36_76c

Nicholas Morreale, Buffalo, N.Y. 40-36_76g

Patrick Griffin, Unionville, Conn. 40-36_76c

Peter Farner, Commerce Twp, Mich. 37-39_76g

Ryan Abbate, Weston, Fla. 38-38_76c

Scott Abbott, Dallas, 37-39_76g

Scott Harvey, Greensboro, N.C. 39-37_76g

Sherrill Britt, West End, N.C. 38-38_76g

Steven Zychowski, Mendham, N.J. 41-35_76c

Stuart Wallace, Houston, Texas 37-39_76g

Tevis Upton, Acworth, Ga. 38-38_76c

Travis Milleman, Portland, Ore. 38-38_76c

Zac Lewis, Fuquay Varina, N.C. 38-38_76c

Buck Brittain, Tazewell, Va. 40-37_77g

Buddy Allen, Pevely, Mo. 37-40_77g

Carl Santos-Ocampo, Naples, Fla. 40-37_77g

Casey Nelson, Minneapolis, 41-36_77c

Charles Winegardner, Annapolis, Md. 38-39_77g

Chris Okeson, Lyndhurst, Ohio 41-36_77g

Chris Rendler, Costa Mesa, Calif. 38-39_77g

Corby Segal, Santa Clarita, Calif. 39-38_77c

Damon Krause, Los Angeles, Calif. 38-39_77g

Damon Postal, Charlotte, N.C. 40-37_77g

Daniel Hurley, Washington, D.C. 38-39_77g

Denny Job, Murray, Utah 38-39_77c

Derek Meinhart, Mattoon, Ill. 39-38_77c

Devaughn Robinson, Bahamas 41-36_77g

Garrett Jones, Madison, Wis. 38-39_77c

Glen Boggini, Tolland, Conn. 38-39_77c

Jason Zubatkin, New Rochelle, N.Y. 38-39_77c

Jordan Burke, Needham, Mass. 38-39_77c

Joshua Irving, Dallas, 41-36_77g

Kyle Bearden, Barnwell, S.C. 37-40_77c

Kyle Hopkins, Santa Rosa, Calif. 41-36_77c

Lewis Simon, Torrance, Calif. 39-38_77g

Mark Cusic, Leonardtown, Md. 41-36_77g

Nick Biesecker, Staunton, Va. 41-36_77g

Ryan Brimley, Sandy, Utah 41-36_77g

Scotland Schmidt, San Diego, 38-39_77g

Sean Rowen, Greenwood, Ind. 41-36_77c

Spencer Christian, Wichita, Kan. 36-41_77c

Steven Carter, St. Augustine, Fla. 39-38_77c

Tyler Crawford, Indio, Calif. 39-38_77g

Tyler Fields, Lexington, Ky. 42-35_77g

Wil Clowdus, Montgomery, Ala. 38-39_77c

Brad Nurski, St. Joseph, Mo. 42-36_78c

Brian Jones, Chico, Calif. 39-39_78g

Bryan Conway, Frankfort, Ky. 39-39_78g

Cates Culpepper, Columbus, Ga. 38-40_78c

Christopher Henderson, Jacksonville, Fla. 39-39_78g

Clinton Shepard, Maurice, La. 36-42_78c

David Noll Jr., Dalton, Ga. 39-39_78g

Ian Albrecht, Sonoma, Calif. 42-36_78c

Joe Palmer, West Des Moines, Iowa 39-39_78c

Joel Myrick, Hattiesburg, Miss. 41-37_78g

Keith Blythe, Decatur, Ind. 41-37_78g

Keith Guest, Athens, Ga. 39-39_78c

Matthew Fields, New York City 39-39_78c

Michael Johansen, Vancouver, Wash. 42-36_78c

Sam Bernstein, New York City 38-40_78g

Sam O’Dell, Hurricane, W.Va. 40-38_78c

Sammy Schmitz, Farmington, Minn. 41-37_78c

Scott Shingler, Haymarket, Va. 39-39_78g

Sean Knapp, Oakmont, Pa. 39-39_78g

Steve Johnson, Chattanooga, Tenn. 40-38_78c

Anthony Conn, Raleigh, N.C. 41-38_79g

Brian Van De Motter, Chicago, 41-38_79c

Chip Brooke, Altamonte Springs, Fla. 43-36_79c

Clay Holland, Greensboro, N.C. 39-40_79c

Danny Amundson, Sioux Falls, S.D. 43-36_79g

Eric Peel, Omaha, Neb. 40-39_79c

Jed Rammell, Idaho Falls, Idaho 40-39_79g

Jon Veneziano, Mount Dora, Fla. 41-38_79g

Kevin Moore, Athens, Ga. 40-39_79g

Patrick Christovich, New Orleans, 40-39_79g

Peter Ianello, Scottsdale, Ariz. 40-39_79c

Thomas Lee, Alpine, N.J. 40-39_79g

Vance Embry, Dalton, Ga. 40-39_79c

Aaron Crewse, Akron, Ohio 39-41_80c

Aaron Friedman, Scottsdale, Ariz. 41-39_80c

Andrew Lord, Mount Kisco, N.Y. 41-39_80g

Andrew Pranger, St. Louis, Mo. 40-40_80c

Craig Steinberg, Agoura Hills, Calif. 43-37_80g

Daniel Walker, University Park, Md. 40-40_80c

Jerred Barley, Tecumseh, Mich. 39-41_80g

Keith Earle, El Centro, Calif. 41-39_80c

Kevin Quinn, Needham, Mass. 41-39_80c

Luke Waggoner, Chicago, 40-40_80c

Mark Strickland, Everett, Wash. 40-40_80g

Nicholas Loar, Rockwall, Texas 37-43_80g

Reid Hatley, Hayden Lake, Idaho 41-39_80g

Sam Migdal, Ballwin, Mo. 41-39_80g

Vincent Stong, Potrero, Calif. 41-39_80c

David Watts, Cleveland, Tenn. 40-41_81c

Eric Crone, Dover, Ohio 40-41_81g

Fred Gahl, Raleigh, N.C. 40-41_81g

Gene Elliott, West Des Moines, Iowa 42-39_81c

Gregg Angelillo, Basking Ridge, N.J. 42-39_81g

John Estes, Abilene, Texas 40-41_81c

Matthew Broome, Jupiter, Fla. 38-43_81g

Michael Kennedy, Milford, Conn. 38-43_81g

Nate Dunn, Cedar Rapids, Iowa 41-40_81g

Nick Cassini, Roswell, Ga. 40-41_81g

Shane Sigsbee, Las Vegas, Nev. 41-40_81g

Shankar Natarajan, Phoenix, 42-39_81g

Tim Moore, Manhattan Beach, Calif. 39-42_81c

Jacob Rohde, Everett, Wash. 43-39_82c

Joe Alfieri, Lutz, Fla. 42-40_82g

Josh Nichols, Apex, N.C. 41-41_82g

Kevin Bodlovich, San Pedro, Calif. 43-39_82g

Nick Lumsden, Escondido, Calif. 43-39_82c

Steve Wilson, Ocean Springs, Miss. 40-42_82c

Tyler McDannold, Canada 41-41_82c

Ben Finley, Plantation, Fla. 42-41_83g

Chad Frye, Davidson, N.C. 46-37_83g

Eric Pattenaude, Canada 43-40_83c

John Jennison, San Francisco, 39-44_83c

Robert Davidge, Columbus, Ohio 44-39_83c

Brian Dorfman, Denver, 43-41_84g

Bryce Hanstad, St. Louis Park, Minn. 42-42_84g

Jake Colley, Raleigh, N.C. 39-45_84c

Joseph Alvarez, North Berwick, Maine 40-44_84c

Matthew Avril, Vero Beach, Fla. 42-42_84c

Patrick Knott, Bryn Mawr, Pa. 44-40_84c

Taylor Klopp, Portland, Ore. 44-40_84c

Randal Lewis, Alma, Mich. 42-43_85g

Tanner Higham, Riverton, Utah 46-39_85g

Anthony Fowler, Chicago, 43-44_87c

Barry Dyche, Charlotte, N.C. 41-47_88g

Mathew Murray, Bolivar, Mo. 39-49_88g

