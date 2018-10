Vuelta a Espana Results

By The Associated Press

Saturday At Sabero, Spain 14th Stage

A 106.3-mile ride from Cistierna to Nava, with three Category 1 climbs, including a summit finish up Alto les Praeres

1. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 4:19:27.

2. Miguel Angel Lopez, Colombia, Astana, :02 behind.

3. Alejandro Valverde, Spain, Movistar, same time.

4. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, :05.

Advertisement

5. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, :07.

6. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, :11.

7. Eric Mas, Spain, Quick-Step Floors, :19.

8. Rigoberto Uran, Colombia, EF Education First-Drapac, :27.

9. Jon Izagirre, Spain, Bahrain-Merida, :37.

10. Fabio Aru, Italy, UAE Team Emirates, :39.

11. Tony Gallopin, France, AG2R La Mondiale, :47.

12. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, :53.

13. Jack Haig, Australia, Mitchelton-Scott, :56.

14. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, same time.

15. Wilco Kelderman, Netherlands, Sunweb, 1:02.

Also

28. Brent Bookwalter, United States, BMC Racing, 5:24.

44. Sepp Kuss, United States, LottoNL-Jumbo, 8:58.

45. Jesus Herrada, Spain, Cofidis, 9:16.

61. Benjamin King, United States, Dimension Data, 16:03.

80. Joey Rosskopf, United States, BMC Racing, 21:13.

147. Ian Boswell, United States, Katusha Alpecin, 30:16.

149. Kiel Reijnen, United States, Trek-Segafredo, 30:50.

Overall Standings (Through 14 stages)

1. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 59:11:18.

2. Alejandro Valverde, Spain, Movistar, :20.

3. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, :25.

4. Miguel Angel Lopez, Colombia, Astana, :47.

5. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, 1:23.

6. Rigoberto Uran, Colombia, EF Education First-Drapac, 1:28.

7. Jon Izagirre, Spain, Bahrain-Merida, 1:40.

8. Eric Mas, Spain, Quick-Step Floors, 1:47.

9. Tony Gallopin, France, AG2R La Mondiale, 1:55.

10. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, 2:08.

Also

11. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, 2:46.

17. Jesus Herrada, Spain, Cofidis, 7:44.

27. Benjamin King, United States, Dimension Data, 18:41.

39. Sepp Kuss, United States, LottoNL-Jumbo, 33:57.

57. Brent Bookwalter, United States, BMC Racing, 1:00:11.

80. Joey Rosskopf, United States, BMC Racing, 1:24:20.

139. Ian Boswell, United States, Katusha Alpecin, 2:47:41.

141. Kiel Reijnen, United States, Trek-Segafredo, 2:48:25.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.