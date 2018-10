Web.com – DAP Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At Beechwood, Ohio Canterbury GC Purse: $1 million Yardage: 6,976; Par: 70 Third Round Kramer Hickok 63-67-68—198 Stephan Jaeger 66-65-68—199 Sangmoon Bae 69-63-69—201 Hunter Mahan 71-66-65—202 Justin Hueber 64-72-66—202 Brian Campbell 68-67-67—202 Peter Malnati 68-66-68—202 Matt Jones 69-64-69—202 Ben Crane 67-66-69—202 Mark Anderson 69-67-67—203 Rico Hoey 72-67-64—203 Seth Reeves 70-67-67—204 Adam Schenk 66-71-67—204 Roger Sloan 69-68-67—204 Max Homa 68-69-67—204 Matt Every 69-67-68—204 Aaron Baddeley 68-68-68—204 Christian Brand 68-67-69—204 Kevin Dougherty 69-68-68—205 Julian Suri 71-65-69—205 Jim Knous 67-70-68—205 Denny McCarthy 70-66-69—205 Sungjae Im 70-66-69—205 Cameron Davis 69-66-70—205 Nelson Ledesma 69-68-69—206 Martin Piller 68-70-68—206 Wes Roach 67-68-71—206 Robert Streb 69-66-71—206 Shawn Stefani 69-70-67—206 Cameron Champ 67-66-73—206 Nate Lashley 67-70-70—207 Eric Axley 66-72-69—207 Kyoung-Hoon Lee 69-69-69—207 Alex Prugh 71-65-71—207 John Peterson 69-69-69—207 Jonathan Randolph 68-67-72—207 Cameron Percy 71-64-72—207 Josh Teater 72-67-68—207 Rafael Campos 69-68-71—208 Roberto Díaz 67-70-71—208 Ricky Barnes 68-69-71—208 Ben Kohles 70-68-70—208 Willy Wilcox 71-67-70—208 Chris Thompson 70-69-69—208 Nicholas Lindheim 67-72-69—208 J.J. Henry 72-67-69—208 Dylan Frittelli 70-67-72—209 Carlos Ortiz 72-65-72—209 Tyrone Van Aswegen 68-70-71—209 Rob Oppenheim 70-69-70—209 Billy Kennerly 72-67-70—209 Anders Albertson 70-69-70—209 Justin Lower 67-72-70—209 Vince Covello 74-65-70—209 Cameron Tringale 67-70-73—210 Chad Campbell 69-69-72—210 Sebastian Cappelen 72-67-71—210 Rhein Gibson 70-67-74—211 Andres Romero 69-69-73—211 David Hearn 72-66-73—211 Brett Drewitt 71-67-73—211 Adam Svensson 69-68-77—214 Bhavik Patel 73-66-75—214 John Oda 70-69-76—215 Brad Hopfinger 69-70-77—216 Tom Lovelady 67-72-78—217

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.