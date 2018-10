Wild-Avalanche Sums

By The Associated Press

Minnesota 0 1 2 0—3 Colorado 1 1 1 1—4

First Period_1, Colorado, Kerfoot 1 (Zadorov, Barrie), 13:34. Penalties_Kerfoot, COL, (interference), 7:19; Eriksson Ek, MIN, (interference), 8:33.

Second Period_2, Minnesota, Granlund 1 (Zucker), 0:14. 3, Colorado, Jost 1 (Kerfoot, Wilson), 1:33. Penalties_Murphy, MIN, (tripping), 6:13; Johnson, COL, (holding), 9:16; Brodin, MIN, Penalty Shot (interference on breakaway (penalty shot)), 19:25.

Third Period_4, Colorado, Calvert 1 (Girard, Kerfoot), 6:16 (pp). 5, Minnesota, Niederreiter 1 (Murphy, Zucker), 8:12. 6, Minnesota, Zucker 1 (Fehr, Pateryn), 18:58 (sh). Penalties_Prosser, MIN, (cross checking), 4:42; Dumba, MIN, (holding), 17:39.

Overtime_7, Colorado, Rantanen 1 (Barrie, MacKinnon), 1:29 (pp). Penalties_Coyle, MIN, (tripping), 0:25.

Shots on Goal_Minnesota 5-11-8_24. Colorado 18-12-10-1_41.

Power-play opportunities_Minnesota 0 of 2; Colorado 2 of 5.

Goalies_Minnesota, Hammond 0-0-1 (14 shots-12 saves), Stalock 0-0-0 (27-25). Colorado, Grubauer 1-0-0 (24-21).

T_2:23.

Referees_Trevor Hanson, Tim Peel. Linesmen_Darren Gibbs, Kiel Murchison.

