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Women’s World Amateur Team Scores

September 1, 2018 2:49 pm
 
7 min read
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Saturday
At Carton House GC
Kildare, Ireland
m-Montgomerie Course: Yardage 6,365; Par 72
o-O’Meara Course: Yardage 6,336; Par 73
Final

1.United States (USA) – 142 M-130 O-143 M-136 O_551 (-29)

Jennifer Kupcho 70-65-71-69_275

Kristen Gillman 74-65-72-67_278

Lilia Vu 72-69-73-74_288

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2.Japan (JPN) – 136 M-139 O-146 M-140 O_561 (-19)

Yuka Yasuda 65-67-72-71_275

Yuna Nishimura 71-72-74-70_287

Yuri Yoshida 71-73-76-70_290

3.South Korea (KOR) – 140 M-133 O-147 M-142 O_562 (-18)

Ayean Cho 68-64-71-70_273

        Will artificial intelligence replace many federal workers?

Seo Yun Kwon 74-69-76-72_291

Yae Eun Hong 72-71-80-75_298

4. China (CHN) – 140 O-139 M-152 M-135 O_566 (-14)

Mohan Du 67-71-79-68_285

Wenbo Liu 77-69-75-67_288

Ruoning Yin 73-70-77-74_294

5.Germany (GER) – 142 O-141 M-148 M-138 O_569 (-11)

Esther Emily Henseleit 72-70-75-66_283

Sophie Hausmann 73-71-73-72_289

Leonie Harm 70-73-79-73_295

6.Italy (ITA) – 143 M-142 O-146 M-139 O_570 (-10)

Alessia Nobilio 73-68-76-68_285

Caterina Don 70-74-74-71_289

Emilie Alba Paltrinieri 76-74-72-71_293

7.Canada (CAN) – 154 M-139 O-143 M-137 O_573 (-7)

Jaclyn Lee 76-69-72-65_282

Maddie Szeryk 80-71-71-72_294

Naomi Ko 78-70-75-76_299

8.Denmark (DEN) – 147 M-140 O-147 M-140 O_574 (-6)

Malene Krolboll Hansen 72-73-73-72_290

Karen Svanholm Fredgaard 79-69-74-69_291

Sofie Kibsgaard Nielsen 75-71-75-71_292

8.Mexico (MEX) – 147 O-141 M-145 M-141 O_574 (-6)

Maria Fassi 74-69-71-71_285

Cory Lopez 73-72-81-70_296

Ana Lizeth Ruiz Laphond 79-74-74-74_301

10.Norway (NOR) – 150 O-148 M-140 O-137 M_575 (-5)

Renate Hjelle Grimstad 78-73-70-67_288

Karoline Stormo 77-75-70-70_292

Dorthea Charlotte Forbrigd 73-75-74-72_294

11.Ireland (IRL) – 141 M-147 O-142 M-146 O_576 (-4)

Olivia Mehaffey 70-73-70-74_287

Annabel Wilson 71-74-72-72_289

Paula Grant 74-75-73-75_297

11.Sweden (SWE) – 147 M-142 O-147 M-140 O_576 (-4)

Linn Grant 73-72-74-68_287

Frida Kinhult 74-71-73-72_290

Beatrice Wallin 80-71-76-72_299

11.Switzerland (SUI) – 147 M-145 O-143 M-141 O_576 (-4)

Albane Valenzuela 73-71-71-70_285

Elena Moosmann 74-75-74-71_294

Yael Berger 79-74-72-74_299

14.Australia (AUS) – 141 M-148 O-149 M-139 O_577 (-3)

Rebecca Kay 68-74-73-68_283

Grace Kim 73-77-76-76_302

Kirsty Hodgkins 75-74-83-71_303

15.Austria (AUT) – 142 O-141 M-149 M-146 O_578 (-2)

Emma Spitz 73-73-73-69_288

Leonie Bettel 69-72-76-78_295

Janika Ruettimann 76-69-79-77_301

15.South Africa (RSA) – 150 O-144 M-145 M-139 O_578 (-2)

Caitlyn MacNab 75-71-72-69_287

Kaleigh Telfer 75-73-73-70_291

Kajal Mistry 79-74-77-77_307

17.Spain (ESP) – 152 O-137 M-149 M-141 O_579 (-1)

Elena Hualde Zuniga 77-67-76-68_288

Paz Marfa Sans 80-70-73-75_298

Marta Perez Sanmartin 75-74-76-73_298

18.England (ENG) – 149 M-141 O-149 M-142 O_581 (+1)

Annabell Fuller 74-74-73-70_291

Sophie Lamb 75-71-77-72_295

Hollie Muse 77-70-76-76_299

19.New Zealand (NZL) – 148 M-143 O-146 M-145 O_582 (+2)

Amelia Garvey 76-70-72-71_289

Wenyung Keh 75-73-77-74_299

Julianne Alvarez 73-77-74-76_300

20.France (FRA) – 148 O-149 M-141 O-145 M_583 (+3)

Pauline Roussin-Bouchard 72-75-68-75_290

Emma Broze 76-74-73-73_296

Agathe Laisne 76-76-73-72_297

20.Paraguay (PAR) – 149 M-141 O-148 M-145 O_583 (+3)

Maria Fernanda Escauriza Stoeckl 72-69-75-75_291

Anahi Servin 77-72-73-71_293

Sofia Linette Garcia Peralta 83-72-77-74_306

22.Taiwan (TPE) – 153 O-141 M-148 M-142 O_584 (+4)

Tze-Han Lin 74-71-71-71_287

Kuan-Yu Lin 79-74-77-71_301

Yu Ping Huang 79-70-80-74_303

23.Netherlands (NED) – 147 M-143 O-150 M-145 O_585 (+5)

Dewi Weber 77-73-74-70_294

Zhen Bontan 72-72-76-76_296

Romy Meekers 75-71-85-75_306

24.Scotland (SCO) – 148 O-141 M-155 M-142 O_586 (+6)

Shannon McWilliam 74-69-74-72_289

Connie Jaffrey 74-72-81-71_298

Hannah McCook 77-73-82-71_303

25.India (IND) – 151 M-140 O-153 M-143 O_587 (+7)

Sifat Sagoo 78-67-77-72_294

Diksha Dagar 74-73-76-74_297

Ridhima Dilawari 77-75-81-71_304

25.Venezuela (VEN) – 145 O-151 M-151 M-140 O_587 (+7)

Claudia De Antonio 72-76-76-71_295

Valentina Gilly 84-75-75-69_303

Ana Raga 73-83-85-80_321

27.Thailand (THA) – 147 M-139 O-156 M-146 O_588 (+8)

Tunrada Piddon 70-67-78-74_289

Napabhach Boon-In 77-74-78-72_301

Rina Tatematsu 77-72-78-74_301

28.Puerto Rico (PUR) – 150 O-151 M-145 O-143 M_589 (+9)

Valeria Pacheco Claudio 75-75-71-75_296

Johany Rivera 75-76-79-70_300

Yudika Ann Rodriguez 77-78-74-73_302

29.Colombia (COL) – 154 M-142 O-154 M-140 O_590 (+10)

Silvia Margarita Garces Escalante 75-71-77-72_295

Maria Camila Serrano Silva 79-71-79-68_297

Valentina Giraldo Roys 83-73-77-73_306

30.Argentina (ARG) – 152 M-150 O-144 O-145 M_591 (+11)

Valentina Rossi 79-77-72-71_299

Ela Anacona 75-73-80-74_302

Magdalena Simmermacher 77-78-72-78_305

31.Belgium (BEL) – 147 M-142 O-156 M-147 O_592 (+12)

Clarisse Louis 73-69-74-72_288

Clara Aveling 78-73-82-77_310

Elodie Van Dievoet 74-78-85-75_312

31.Czech Republic (CZE) – 150 O-148 M-147 O-147 M_592 (+12)

Sara Kouskova 73-73-75-73_294

Katerina Vlasinova 77-77-72-74_300

Hana Ryskova 77-75-77-76_305

31.Finland (FIN) – 148 O-145 M-157 M-142 O_592 (+12)

Anna Backman 75-72-74-69_290

Elina Saksa 76-73-83-77_309

Kiira Riihijarvi 73-74-NC-73_NC

34.Hong Kong (HKG) – 144 O-149 M-159 M-141 O_593 (+13)

Mimi Ho 74-71-80-68_293

Michelle Cheung 70-78-79-73_300

Isabella Leung 78-78-83-75_314

35.Dominican Republic (DOM) – 148 O-149 M-148 O-151 M_596 (+16)

Rachel Kuehn 71-73-73-76_293

Yae Eun Kim 77-76-75-75_303

Brenda Corrie-Kuehn 82-83-88-83_336

36.Guatemala (GUA) – 150 O-147 M-160 M-141 O_598 (+18)

Pilar Echeverria 73-69-75-72_289

Valeria Mendizabal Riepele 77-78-85-69_309

Beatriz Arenas 83-88-87-84_342

37.Malaysia (MAS) – 154 M-145 O-146 O-156 M_601 (+21)

Geraldine Xiao Xuan Wong 76-72-70-82_300

Liyana Azizan Durisic 78-74-76-76_304

Siti Zulaikhaa Shaari 78-73-77-80_308

37.Morocco (MAR) – 150 O-149 M-148 O-154 M_601 (+21)

Lina Belmati 72-76-74-73_295

Ines Laklalech 78-73-74-81_306

Intissar Rich 84-77-77-81_319

39.Iceland (ISL) – 155 O-148 M-151 O-149 M_603 (+23)

Helga Kristin Einarsdottir 79-73-76-75_303

Saga Traustadottir 76-75-83-79_313

Ragnhildur Kristinsdottir 85-85-75-74_319

40.Peru (PER) – 157 M-151 O-147 O-151 M_606 (+26)

Micaela Farah 75-75-73-75_298

Josefina Fernandez-Davila 82-78-74-76_310

Daniela Ballesteros 82-76-82-85_325

40.Portugal (POR) – 158 O-144 M-152 O-152 M_606 (+26)

Leonor Bessa 78-71-78-74_301

Sara Gouveia 81-74-74-80_309

Sofia Barroso Sa 80-73-80-78_311

42.Chile (CHI) – 154 M-149 O-159 O-145 M_607 (+27)

Antonia Matte 80-73-80-71_304

Natalia Villavicencio 76-76-79-74_305

Sofia Morgan 78-77-82-80_317

43.Slovenia (SLO) – 160 M-144 O-151 O-153 M_608 (+28)

Inja Fric 81-70-75-79_305

Vida Obersnel 79-74-76-77_306

Lara Jecnik 83-76-76-76_311

44.Uruguay (URU) – 154 M-154 O-151 O-152 M_611 (+31)

Priscilla Schmid 76-78-73-76_303

Sofia Garcia Austt Marques 78-77-78-76_309

Jimena Marques 79-77-80-79_315

45.Wales (WAL) – 157 M-149 O-153 O-153 M_612 (+32)

Bethan Morris 79-74-76-78_307

Katherine O’Connor 78-75-79-80_312

Jordan Ryan 81-81-77-75_314

46.Slovakia (SVK) – 157 M-153 O-151 O-153 M_614 (+34)

Anika Bolcikova 77-76-76-78_307

Natalia Heckova 80-77-78-76_311

Katarina Drocarova 81-78-75-77_311

47.Turkey (TUR) – 161 M-155 O-149 O-151 M_616 (+36)

Sena Ersoy 83-80-71-75_309

Selin Timur 81-75-78-83_317

Damla Bilgic 80-82-80-76_318

48.Poland (POL) – 159 M-148 O-156 O-157 M_620 (+40)

Dominika Gradecka 76-74-78-84_312

Dorota Zalewska 83-77-81-77_318

Nicole Polivchak 87-74-78-80_319

49.Singapore (SGP) – 158 M-153 O-155 O-156 M_622 (+42)

Shannon Tan 79-78-77-79_313

Callista Chen 82-75-81-77_315

Inez Xin Yi Ng 79-81-78-81_319

50.Brazil (BRA) – 154 O-165 M-158 O-152 M_629 (+49)

Lauren Grinberg 74-84-79-73_310

Laura Helena de Araujo Caetano 80-81-81-79_321

Maria Fernanda Lacaz Martins 88-84-79-83_334

51.Lithuania (LTU) – 155 O-158 M-157 O-163 M_633 (+53)

Gile Bite Starkute 75-76-76-80_307

Saule Jarasunaite 80-82-81-83_326

52.Latvia (LAT) – 165 M-155 O-156 O-174 M_650 (+70)

Marija Luize Jucmane 79-73-79-86_317

Katrina Jana Gustafssone 89-82-77-91_339

Anna Estere Marksa 86-83-87-88_344

53.Guam (GUM) – 162 O-163 M-162 O-169 M_656 (+76)

Nalathai Vongjalorn 78-79-79-79_315

Rachael Peterson 84-84-83-90_341

Rose Tarpley 87-91-NC-NC_NC

54.Bulgaria (BUL) – 165 O-163 M-163 O-170 M_661 (+81)

Magdalena Borisova 82-81-81-87_331

Ivana Simeonova 83-83-86-84_336

Stefani Skokanska 90-82-82-86_340

55.Tunisia (TUN) – 168 O-164 M-170 O-169 M_671 (+91)

Ghozlene Saki 84-78-DQ-82_320

Kenza Ladhari 86-86-85-88_345

Hedia Mansouri 84-95-85-87_351

56.Ukraine (UKR) – 169 O-175 M-167 O-170 M_681 (+101)

Elvira Rastvortseva 81-89-81-83_334

Daria Horokhovska 88-86-86-87_347

Valeriia Sapronova 98-95-100-93_386

57.Lebanon (LBN) – 168 O-173 M-171 O-172 M_684 (+104)

Vanessa Richani 79-76-80-79_314

Sarah Assaf 89-100-91-93_373

Lea Assaf 100-97-96-94_387

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