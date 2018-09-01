Women’s World Amateur Team Scores

|Saturday
|At Carton House GC
|Kildare, Ireland
|m-Montgomerie Course: Yardage 6,365; Par 72
|o-O’Meara Course: Yardage 6,336; Par 73
|Final
1.United States (USA) – 142 M-130 O-143 M-136 O_551 (-29)
Jennifer Kupcho 70-65-71-69_275
Kristen Gillman 74-65-72-67_278
Lilia Vu 72-69-73-74_288
2.Japan (JPN) – 136 M-139 O-146 M-140 O_561 (-19)
Yuka Yasuda 65-67-72-71_275
Yuna Nishimura 71-72-74-70_287
Yuri Yoshida 71-73-76-70_290
3.South Korea (KOR) – 140 M-133 O-147 M-142 O_562 (-18)
Ayean Cho 68-64-71-70_273
Seo Yun Kwon 74-69-76-72_291
Yae Eun Hong 72-71-80-75_298
4. China (CHN) – 140 O-139 M-152 M-135 O_566 (-14)
Mohan Du 67-71-79-68_285
Wenbo Liu 77-69-75-67_288
Ruoning Yin 73-70-77-74_294
5.Germany (GER) – 142 O-141 M-148 M-138 O_569 (-11)
Esther Emily Henseleit 72-70-75-66_283
Sophie Hausmann 73-71-73-72_289
Leonie Harm 70-73-79-73_295
6.Italy (ITA) – 143 M-142 O-146 M-139 O_570 (-10)
Alessia Nobilio 73-68-76-68_285
Caterina Don 70-74-74-71_289
Emilie Alba Paltrinieri 76-74-72-71_293
7.Canada (CAN) – 154 M-139 O-143 M-137 O_573 (-7)
Jaclyn Lee 76-69-72-65_282
Maddie Szeryk 80-71-71-72_294
Naomi Ko 78-70-75-76_299
8.Denmark (DEN) – 147 M-140 O-147 M-140 O_574 (-6)
Malene Krolboll Hansen 72-73-73-72_290
Karen Svanholm Fredgaard 79-69-74-69_291
Sofie Kibsgaard Nielsen 75-71-75-71_292
8.Mexico (MEX) – 147 O-141 M-145 M-141 O_574 (-6)
Maria Fassi 74-69-71-71_285
Cory Lopez 73-72-81-70_296
Ana Lizeth Ruiz Laphond 79-74-74-74_301
10.Norway (NOR) – 150 O-148 M-140 O-137 M_575 (-5)
Renate Hjelle Grimstad 78-73-70-67_288
Karoline Stormo 77-75-70-70_292
Dorthea Charlotte Forbrigd 73-75-74-72_294
11.Ireland (IRL) – 141 M-147 O-142 M-146 O_576 (-4)
Olivia Mehaffey 70-73-70-74_287
Annabel Wilson 71-74-72-72_289
Paula Grant 74-75-73-75_297
11.Sweden (SWE) – 147 M-142 O-147 M-140 O_576 (-4)
Linn Grant 73-72-74-68_287
Frida Kinhult 74-71-73-72_290
Beatrice Wallin 80-71-76-72_299
11.Switzerland (SUI) – 147 M-145 O-143 M-141 O_576 (-4)
Albane Valenzuela 73-71-71-70_285
Elena Moosmann 74-75-74-71_294
Yael Berger 79-74-72-74_299
14.Australia (AUS) – 141 M-148 O-149 M-139 O_577 (-3)
Rebecca Kay 68-74-73-68_283
Grace Kim 73-77-76-76_302
Kirsty Hodgkins 75-74-83-71_303
15.Austria (AUT) – 142 O-141 M-149 M-146 O_578 (-2)
Emma Spitz 73-73-73-69_288
Leonie Bettel 69-72-76-78_295
Janika Ruettimann 76-69-79-77_301
15.South Africa (RSA) – 150 O-144 M-145 M-139 O_578 (-2)
Caitlyn MacNab 75-71-72-69_287
Kaleigh Telfer 75-73-73-70_291
Kajal Mistry 79-74-77-77_307
17.Spain (ESP) – 152 O-137 M-149 M-141 O_579 (-1)
Elena Hualde Zuniga 77-67-76-68_288
Paz Marfa Sans 80-70-73-75_298
Marta Perez Sanmartin 75-74-76-73_298
18.England (ENG) – 149 M-141 O-149 M-142 O_581 (+1)
Annabell Fuller 74-74-73-70_291
Sophie Lamb 75-71-77-72_295
Hollie Muse 77-70-76-76_299
19.New Zealand (NZL) – 148 M-143 O-146 M-145 O_582 (+2)
Amelia Garvey 76-70-72-71_289
Wenyung Keh 75-73-77-74_299
Julianne Alvarez 73-77-74-76_300
20.France (FRA) – 148 O-149 M-141 O-145 M_583 (+3)
Pauline Roussin-Bouchard 72-75-68-75_290
Emma Broze 76-74-73-73_296
Agathe Laisne 76-76-73-72_297
20.Paraguay (PAR) – 149 M-141 O-148 M-145 O_583 (+3)
Maria Fernanda Escauriza Stoeckl 72-69-75-75_291
Anahi Servin 77-72-73-71_293
Sofia Linette Garcia Peralta 83-72-77-74_306
22.Taiwan (TPE) – 153 O-141 M-148 M-142 O_584 (+4)
Tze-Han Lin 74-71-71-71_287
Kuan-Yu Lin 79-74-77-71_301
Yu Ping Huang 79-70-80-74_303
23.Netherlands (NED) – 147 M-143 O-150 M-145 O_585 (+5)
Dewi Weber 77-73-74-70_294
Zhen Bontan 72-72-76-76_296
Romy Meekers 75-71-85-75_306
24.Scotland (SCO) – 148 O-141 M-155 M-142 O_586 (+6)
Shannon McWilliam 74-69-74-72_289
Connie Jaffrey 74-72-81-71_298
Hannah McCook 77-73-82-71_303
25.India (IND) – 151 M-140 O-153 M-143 O_587 (+7)
Sifat Sagoo 78-67-77-72_294
Diksha Dagar 74-73-76-74_297
Ridhima Dilawari 77-75-81-71_304
25.Venezuela (VEN) – 145 O-151 M-151 M-140 O_587 (+7)
Claudia De Antonio 72-76-76-71_295
Valentina Gilly 84-75-75-69_303
Ana Raga 73-83-85-80_321
27.Thailand (THA) – 147 M-139 O-156 M-146 O_588 (+8)
Tunrada Piddon 70-67-78-74_289
Napabhach Boon-In 77-74-78-72_301
Rina Tatematsu 77-72-78-74_301
28.Puerto Rico (PUR) – 150 O-151 M-145 O-143 M_589 (+9)
Valeria Pacheco Claudio 75-75-71-75_296
Johany Rivera 75-76-79-70_300
Yudika Ann Rodriguez 77-78-74-73_302
29.Colombia (COL) – 154 M-142 O-154 M-140 O_590 (+10)
Silvia Margarita Garces Escalante 75-71-77-72_295
Maria Camila Serrano Silva 79-71-79-68_297
Valentina Giraldo Roys 83-73-77-73_306
30.Argentina (ARG) – 152 M-150 O-144 O-145 M_591 (+11)
Valentina Rossi 79-77-72-71_299
Ela Anacona 75-73-80-74_302
Magdalena Simmermacher 77-78-72-78_305
31.Belgium (BEL) – 147 M-142 O-156 M-147 O_592 (+12)
Clarisse Louis 73-69-74-72_288
Clara Aveling 78-73-82-77_310
Elodie Van Dievoet 74-78-85-75_312
31.Czech Republic (CZE) – 150 O-148 M-147 O-147 M_592 (+12)
Sara Kouskova 73-73-75-73_294
Katerina Vlasinova 77-77-72-74_300
Hana Ryskova 77-75-77-76_305
31.Finland (FIN) – 148 O-145 M-157 M-142 O_592 (+12)
Anna Backman 75-72-74-69_290
Elina Saksa 76-73-83-77_309
Kiira Riihijarvi 73-74-NC-73_NC
34.Hong Kong (HKG) – 144 O-149 M-159 M-141 O_593 (+13)
Mimi Ho 74-71-80-68_293
Michelle Cheung 70-78-79-73_300
Isabella Leung 78-78-83-75_314
35.Dominican Republic (DOM) – 148 O-149 M-148 O-151 M_596 (+16)
Rachel Kuehn 71-73-73-76_293
Yae Eun Kim 77-76-75-75_303
Brenda Corrie-Kuehn 82-83-88-83_336
36.Guatemala (GUA) – 150 O-147 M-160 M-141 O_598 (+18)
Pilar Echeverria 73-69-75-72_289
Valeria Mendizabal Riepele 77-78-85-69_309
Beatriz Arenas 83-88-87-84_342
37.Malaysia (MAS) – 154 M-145 O-146 O-156 M_601 (+21)
Geraldine Xiao Xuan Wong 76-72-70-82_300
Liyana Azizan Durisic 78-74-76-76_304
Siti Zulaikhaa Shaari 78-73-77-80_308
37.Morocco (MAR) – 150 O-149 M-148 O-154 M_601 (+21)
Lina Belmati 72-76-74-73_295
Ines Laklalech 78-73-74-81_306
Intissar Rich 84-77-77-81_319
39.Iceland (ISL) – 155 O-148 M-151 O-149 M_603 (+23)
Helga Kristin Einarsdottir 79-73-76-75_303
Saga Traustadottir 76-75-83-79_313
Ragnhildur Kristinsdottir 85-85-75-74_319
40.Peru (PER) – 157 M-151 O-147 O-151 M_606 (+26)
Micaela Farah 75-75-73-75_298
Josefina Fernandez-Davila 82-78-74-76_310
Daniela Ballesteros 82-76-82-85_325
40.Portugal (POR) – 158 O-144 M-152 O-152 M_606 (+26)
Leonor Bessa 78-71-78-74_301
Sara Gouveia 81-74-74-80_309
Sofia Barroso Sa 80-73-80-78_311
42.Chile (CHI) – 154 M-149 O-159 O-145 M_607 (+27)
Antonia Matte 80-73-80-71_304
Natalia Villavicencio 76-76-79-74_305
Sofia Morgan 78-77-82-80_317
43.Slovenia (SLO) – 160 M-144 O-151 O-153 M_608 (+28)
Inja Fric 81-70-75-79_305
Vida Obersnel 79-74-76-77_306
Lara Jecnik 83-76-76-76_311
44.Uruguay (URU) – 154 M-154 O-151 O-152 M_611 (+31)
Priscilla Schmid 76-78-73-76_303
Sofia Garcia Austt Marques 78-77-78-76_309
Jimena Marques 79-77-80-79_315
45.Wales (WAL) – 157 M-149 O-153 O-153 M_612 (+32)
Bethan Morris 79-74-76-78_307
Katherine O’Connor 78-75-79-80_312
Jordan Ryan 81-81-77-75_314
46.Slovakia (SVK) – 157 M-153 O-151 O-153 M_614 (+34)
Anika Bolcikova 77-76-76-78_307
Natalia Heckova 80-77-78-76_311
Katarina Drocarova 81-78-75-77_311
47.Turkey (TUR) – 161 M-155 O-149 O-151 M_616 (+36)
Sena Ersoy 83-80-71-75_309
Selin Timur 81-75-78-83_317
Damla Bilgic 80-82-80-76_318
48.Poland (POL) – 159 M-148 O-156 O-157 M_620 (+40)
Dominika Gradecka 76-74-78-84_312
Dorota Zalewska 83-77-81-77_318
Nicole Polivchak 87-74-78-80_319
49.Singapore (SGP) – 158 M-153 O-155 O-156 M_622 (+42)
Shannon Tan 79-78-77-79_313
Callista Chen 82-75-81-77_315
Inez Xin Yi Ng 79-81-78-81_319
50.Brazil (BRA) – 154 O-165 M-158 O-152 M_629 (+49)
Lauren Grinberg 74-84-79-73_310
Laura Helena de Araujo Caetano 80-81-81-79_321
Maria Fernanda Lacaz Martins 88-84-79-83_334
51.Lithuania (LTU) – 155 O-158 M-157 O-163 M_633 (+53)
Gile Bite Starkute 75-76-76-80_307
Saule Jarasunaite 80-82-81-83_326
52.Latvia (LAT) – 165 M-155 O-156 O-174 M_650 (+70)
Marija Luize Jucmane 79-73-79-86_317
Katrina Jana Gustafssone 89-82-77-91_339
Anna Estere Marksa 86-83-87-88_344
53.Guam (GUM) – 162 O-163 M-162 O-169 M_656 (+76)
Nalathai Vongjalorn 78-79-79-79_315
Rachael Peterson 84-84-83-90_341
Rose Tarpley 87-91-NC-NC_NC
54.Bulgaria (BUL) – 165 O-163 M-163 O-170 M_661 (+81)
Magdalena Borisova 82-81-81-87_331
Ivana Simeonova 83-83-86-84_336
Stefani Skokanska 90-82-82-86_340
55.Tunisia (TUN) – 168 O-164 M-170 O-169 M_671 (+91)
Ghozlene Saki 84-78-DQ-82_320
Kenza Ladhari 86-86-85-88_345
Hedia Mansouri 84-95-85-87_351
56.Ukraine (UKR) – 169 O-175 M-167 O-170 M_681 (+101)
Elvira Rastvortseva 81-89-81-83_334
Daria Horokhovska 88-86-86-87_347
Valeriia Sapronova 98-95-100-93_386
57.Lebanon (LBN) – 168 O-173 M-171 O-172 M_684 (+104)
Vanessa Richani 79-76-80-79_314
Sarah Assaf 89-100-91-93_373
Lea Assaf 100-97-96-94_387
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