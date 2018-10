World Amateur Team Championship Scores

By The Associated Press

Thursday At Carton House Dublin, Ireland m-Montgomerie Course: 7,179 yards, par-72 o—O’Meara Course: 7,070 yards, par-73 Second Round

1. New Zealand (NZL) – 139 O-131 M_270 (-20)

Daniel Hillier 69-65_134

Denzel Ieremia 70-66_136

Kerry Mountcastle 73-76_149

Advertisement

2. Denmark (DEN) – 132 M-139 O_271 (-19)

John Axelsen 64-69_133

Rasmus Hojgaard 68-70_138

Nicolai Hojgaard 71-70_141

2. Ireland (IRL) – 134 M-137 O_271 (-19)

Robin Dawson 65-68_133

Conor Purcell 69-69_138

John Murphy 69-70_139

2. Thailand (THA) – 140 O-131 M_271 (-19)

Sadom Kaewkanjana 66-65_131

Witchayanon Chothirunrungrueng 75-66_141

Kosuke Hamamoto 74-71_145

5. Canada (CAN) – 139 M-133 O_272 (-18)

Joey Savoie 71-67_138

Hugo Bernard 74-66_140

Garrett Rank 68-72_140

6. Spain (ESP) – 140 O-133 M_273 (-17)

Alejandro Del Rey 70-64_134

Angel Hidalgo 73-69_142

Victor Pastor 70-75_145

6. United States (USA) – 140 M-133 O_273 (-17)

Justin Suh 69-67_136

Collin Morikawa 72-66_138

Cole Hammer 71-71_142

8. Italy (ITA) – 141 M-133 O_274 (-16)

Lorenzo Filippo Scalise 68-69_137

Stefano Mazzoli 79-64_143

Giovanni Manzoni 73-77_150

8. Sweden (SWE) – 141 O-133 M_274 (-16)

Oliver Gillberg 70-65_135

Tim Widing 71-68_139

Fredrik Nilehn 74-68_142

10. Austria (AUT) – 139 M-136 O_275 (-15)

Niklas Regner 70-67_137

Lukas Lipold 69-69_138

Maximilian Steinlechner 73-69_142

11. Germany (GER) – 143 M-134 O_277 (-13)

Allen John 69-67_136

Marc Hammer 77-67_144

Hurly Long 74-76_150

12. Argentina (ARG) – 141 O-137 M_278 (-12)

Mateo Fernandez de Oliveira 68-69_137

Martin Contini 73-68_141

Andres Schonbaum 76-72_148

12. England (ENG) – 140 O-138 M_278 (-12)

Gian Marco Petrozzi 70-68_138

Mitchell Waite 70-70_140

Matthew Jordan 73-70_143

14. Australia (AUS) – 141 M-138 O_279 (-11)

Min Woo Lee 72-68_140

Shae Wools-Cobb 72-70_142

David Micheluzzi 69-74_143

14. Norway (NOR) – 141 O-138 M_279 (-11)

Jarle Volden 72-68_140

Kristoffer Reitan 71-70_141

Viktor Hovland 70-73_143

14. South Korea (KOR) – 138 M-141 O_279 (-11)

Seungbo Jang 73-68_141

Hoyoung Choi 71-73_144

Seungtaek Oh 67-78_145

14. Wales (WAL) – 141 O-138 M_279 (-11)

Jake Hapgood 72-68_140

Ben Chamberlain 69-74_143

Tom Williams 73-70_143

18. Chile (CHI) – 140 M-140 O_280 (-10)

Agustin Errazuriz 68-73_141

Gabriel Morgan Birke 72-71_143

Tomas Gana 80-69_149

18. Scotland (SCO) – 144 M-136 O_280 (-10)

Ryan Lumsden 71-67_138

Euan Walker 73-69_142

Sandy Scott 73-71_144

18. Switzerland (SUI) – 137 O-143 M_280 (-10)

Perry Cohen 65-72_137

Jeremy Freiburghaus 72-71_143

Loic Ettlin 73-74_147

21. India (IND) – 137 O-144 M_281 (-9)

Rayhan John Thomas 64-72_136

Kshitij Naveed Kaul 73-73_146

Aadil Bedi 74-72_146

21. Japan (JPN) – 137 M-144 O_281 (-9)

Takumi Kanaya 66-68_134

Daiki Imano 71-76_147

Keita Nakajima NC-NC_NC

23. Serbia (SRB) – 147 M-135 O_282 (-8)

Branimir Gudelj 70-67_137

Mihailo Dimitrijevic 78-68_146

Dane Cvetkovic 77-73_150

24. Colombia (COL) – 143 M-141 O_284 (-6)

Ivan Camilo Ramirez Velandia 70-71_141

Carlos Ardila 73-70_143

Esteban Restrepo 73-78_151

24. Costa Rica (CRC) – 149 M-135 O_284 (-6)

Luis Gagne 73-67_140

Paul Chaplet 77-68_145

Alvaro Ortiz 76-74_150

24. Czech Republic (CZE) – 142 O-142 M_284 (-6)

Simon Zach 69-70_139

Petr Hruby 73-72_145

Jiri Zuska 74-72_146

24. France (FRA) – 140 M-144 O_284 (-6)

Frederic Lacroix 70-72_142

Victor Veyret 70-72_142

Jeremy Gandon 75-73_148

24. Poland (POL) – 142 M-142 O_284 (-6)

Alejandro Pedryc 71-68_139

Philipp Pakosch 71-77_148

Jan Szmidt 78-74_152

29. Belgium (BEL) – 144 M-141 O_285 (-5)

Adrien Dumont de Chassart 71-71_142

Jean de Wouters d’Oplinter 73-70_143

Alan De Bondt 74-73_147

29. Estonia (EST) – 146 M-139 O_285 (-5)

Joonas Turba 73-69_142

Carl Hellat 75-70_145

Kevin Christopher Jegers 73-75_148

31. Netherlands (NED) – 144 O-142 M_286 (-4)

Jerry Ji 70-70_140

Nordin van Tilburg 75-72_147

Stan Kraai 74-81_155

31. China (CHN) – 143 O-143 M_286 (-4)

Enqi Liang 72-72_144

Huachuang Zhang 71-74_145

Yilong Chen 77-71_148

31. Portugal (POR) – 138 M-148 O_286 (-4)

Pedro Lencart 67-70_137

Vitor Lopes 72-78_150

Afonso Girao 71-79_150

34. Dominican Republic (DOM) – 141 M-146 O_287 (-3)

Juan Guerra 70-71_141

Rhadames Pena 71-75_146

Enrique Jose Valverde A 77-76_153

34. Venezuela (VEN) – 145 O-142 M_287 (-3)

Jorge Garcia 68-69_137

Konrad Brauckmeyer 77-73_150

Ezequiel Prieto 82-82_164

36. Peru (PER) – 144 M-144 O_288 (-2)

Luis Fernando Barco 70-72_142

Patricio Freundt-Thurne 74-72_146

Santiago Zubiate 75-74_149

36. Singapore (SGP) – 146 M-142 O_288 (-2)

Gregory Foo 70-69_139

Donovan Lee 77-73_150

Joshua Ho 76-75_151

38. Guatemala (GUA) – 146 M-143 O_289 (-1)

Daniel Gurtner 71-70_141

Alejandro Villavicencio Calderon 75-75_150

Pablo Enrique Castellanos Conde 78-73_151

38. Zimbabwe (ZIM) – 141 O-148 M_289 (-1)

David Amm 68-73_141

Jack Allard 73-75_148

Stuart Krog 74-80_154

40. Puerto Rico (PUR) – 145 M-145 O_290 (Even)

Max Alverio 71-72_143

Erick Morales 79-73_152

Jeronimo Esteve 74-79_153

41. Iceland (ISL) – 147 M-144 O_291 (+1)

Aron Snaer Juliusson 73-72_145

Gisli Sveinbergsson 74-72_146

Bjarki Petursson 74-73_147

41. Mexico (MEX) – 145 M-146 O_291 (+1)

Alvaro Ortiz Becerra 72-73_145

Raul Pereda 73-74_147

Aaron Terrazas 81-73_154

43. Hong Kong (HKG) – 146 O-146 M_292 (+2)

Matthew Cheung 75-71_146

Terrence Ng 73-75_148

Leon Philip D’Souza 73-76_149

43. Morocco (MAR) – 148 M-144 O_292 (+2)

Ayoub Id Omar 74-68_142

Soufiane Dahmane 75-76_151

Othman Raouzi 74-83_157

45. Saudi Arabia (KSA) – 150 M-144 O_294 (+4)

Othman Almulla 73-72_145

Khalid Attieh 77-72_149

Ali Alsakha 77-78_155

45. South Africa (RSA) – 143 M-151 O_294 (+4)

Matt Saulez 70-75_145

Wilco Nienaber 73-76_149

Malcolm Mitchell 78-NC_NC

47. Finland (FIN) – 147 M-148 O_295 (+5)

Matias Honkala 72-75_147

Sami Valimaki 76-73_149

Veeti Mahonen 75-76_151

48. Slovakia (SVK) – 148 M-148 O_296 (+6)

Pavol Mach 73-70_143

Michal Brezovsky 75-78_153

Branislav Lucansky 80-78_158

49. Taiwan (TPE) – 152 M-145 O_297 (+7)

Wei-Hsuan Wang 76-70_146

Chia-I Lai 77-75_152

Yu-Cheng Ho 76-77_153

50. Bermuda (BER) – 144 O-155 M_299 (+9)

Jarryd Dillas 72-75_147

Walker Campbell 72-81_153

Mikus Ming 77-80_157

50. Brazil (BRA) – 148 O-151 M_299 (+9)

Lucas Park 73-75_148

Herik Machado 75-76_151

Daniel Kenji Ishii 77-77_154

50. Turkey (TUR) – 149 M-150 O_299 (+9)

Taner Yamac 74-75_149

Leon Kerem Acikalin 75-75_150

Hamza Esmer 78-75_153

50. Uruguay (URU) – 148 M-151 O_299 (+9)

Miguel Reyes 73-76_149

Facundo Alvarez 75-75_150

Nicholas Teuten 75-76_151

54. Croatia (CRO) – 146 O-154 M_300 (+10)

Lucas Buerk 73-76_149

Ivan Vucemil 73-79_152

Marko Stepinac 76-78_154

55. Luxembourg (LUX) – 150 O-152 M_302 (+12)

Charles Weis 75-76_151

Georges Weis 75-76_151

David Winandy 76-82_158

56. Slovenia (SLO) – 152 O-151 M_303 (+13)

Kristjan Vojteh Burkelca 77-75_152

Mark Trnovec 78-76_154

Vid Potocar 75-80_155

57. Malta (MLT) – 151 O-153 M_304 (+14)

Ruud Critien 75-78_153

Andrew Borg 81-75_156

John Junior Micallef 76-81_157

57. Qatar (QAT) – 148 O-156 M_304 (+14)

Saleh Al Kaabi 72-79_151

Ali Al Shahrani 76-81_157

Jaham Al Kuwari 86-77_163

59. Cayman Islands (CAY) – 157 O-150 M_307 (+17)

Justin Hastings 78-76_154

Aaron Jarvis 79-75_154

Payten Wight 82-75_157

59. Guam (GUM) – 155 M-152 O_307 (+17)

Redge Camacho 75-74_149

Daryl Poe 80-79_159

Robert Manalo 82-78_160

61. Panama (PAN) – 156 O-152 M_308 (+18)

Jean Louis Ducruet 79-75_154

Miguel Ordonez 77-77_154

Luis Cargiulo 83-79_162

61. United Arab Emirates (UAE) – 156 O-152 M_308 (+18)

Khalid Al Jasmi 73-75_148

Ahmad Skaik 83-77_160

Saif Thabet 87-83_170

63. Liechtenstein (LIE) – 153 O-157 M_310 (+20)

Elias Schreiber 76-74_150

Fabian Schredt 77-83_160

Sebastian Schredt 79-90_169

63. Moldova (MDA) – 154 O-156 M_310 (+20)

Dennis Volostnykh 71-79_150

Alexei Coica 83-77_160

Artiom Podgainii 85-100_185

65. Bulgaria (BUL) – 158 O-157 M_315 (+25)

Vladislav Marinov 81-76_157

Ryan Staykov 77-81_158

Dimitar Savov 82-89_171

66. Lithuania (LTU) – 161 O-166 M_327 (+37)

Gediminas Markevicius 77-76_153

Darius Momkus 86-90_176

Mindaugas Vaicius 84-NC_NC

67. Ghana (GHA) – 164 O-165 M_329 (+39)

Alan Angel 82-82_164

Yao Dogbe 82-83_165

Kofi Kusi-Boateng 90-91_181

67. Nigeria (NGR) – 161 O-168 M_329 (+39)

George Inalegwu 81-85_166

Oladipo Thompson 85-83_168

Jordan Thompson 80-90_170

69. Haiti (HAI) – 167 O-170 M_337 (+47)

Jean-Philippe Mehu 79-77_156

Roger Saint-Fort 88-99_187

Maurice Pasha Brandt 95-93_188

70. Iraq (IRQ) – 175 O-172 M_347 (+57)

Amer Radee 85-80_165

Laith Barnouti 93-92_185

Husam Al-Hashimi 90-103_193

71. Gabon (GAB) – 193 O-178 M_371 (+81)

Alexandre Illien 84-84_168

David Perez Ayo 109-94_203

72. Armenia (ARM) – 175 O-198 M_373 (+83)

Levon Karakhanyan 91-94_185

Roman Balyan 84-104_188

Aram Saghatelyan 103-122-225

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.