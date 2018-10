Yankees 3, Red Sox 2

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 5 1 1 0 0 0 .248 Pearce 1b 1 0 0 0 2 0 .297 a-Benintendi ph-lf 1 0 0 0 0 0 .286 Martinez rf 3 0 1 1 0 0 .328 Bogaerts ss 4 0 1 0 0 1 .288 Nunez dh 4 0 1 0 0 1 .262 Phillips 3b 4 0 0 0 0 3 .091 Holt lf-1b 3 1 1 0 1 1 .263 Vazquez c 3 0 0 0 1 0 .211 1-Lin pr 0 0 0 0 0 0 .208 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 0 1 .230 b-Travis ph 1 0 0 1 0 0 .143 2-Swihart pr 0 0 0 0 0 0 .221 Totals 32 2 5 2 4 7

New York AB R H BI BB SO Avg. McCutchen lf 3 0 0 0 1 1 .251 Judge rf 4 0 0 0 0 1 .282 Gregorius ss 2 0 0 0 0 1 .269 Stanton dh 4 0 0 0 0 1 .263 Hicks cf 3 1 1 0 1 1 .243 Andujar 3b 3 0 0 0 0 0 .296 Hechavarria 3b 0 0 0 0 0 0 .254 Sanchez c 2 1 0 0 1 1 .187 Walker 1b 2 1 1 3 1 1 .220 Torres 2b 3 0 1 0 0 0 .280 Totals 26 3 3 3 4 7

Boston 001 000 001—2 5 0 New York 000 000 30x—3 3 2

a-grounded out for Pearce in the 8th. b-out on fielder’s choice for Bradley Jr. in the 9th.

1-ran for Vazquez in the 9th. 2-ran for Travis in the 9th.

E_Torres (17), Britton (1). LOB_Boston 8, New York 5. 2B_Bogaerts (43), Torres (14). 3B_Martinez (2). HR_Walker (10), off Brasier. RBIs_Martinez (123), Travis (4), Walker 3 (42). SB_Hicks (11). SF_Martinez.

Advertisement

Runners left in scoring position_Boston 4 (Nunez 2, Holt, Bradley Jr.); New York 1 (Stanton). RISP_Boston 1 for 10; New York 1 for 5.

Runners moved up_Judge 2. GIDP_Kinsler, Judge.

DP_Boston 1 (Bogaerts, Kinsler, Pearce); New York 1 (Britton, Torres, Walker).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Eovaldi 6 2 0 0 2 5 83 3.98 Workman, L, 6-1, H, 6 1-3 0 2 2 2 0 16 2.77 Brasier, BS, 2-2 2-3 1 1 1 0 0 13 1.80 Cuevas 1 0 0 0 0 2 21 4.35 New York IP H R ER BB SO NP ERA Happ 6 4 1 0 3 6 102 3.62 Green, W, 8-2 1 0 0 0 0 0 10 2.42 Robertson, H, 19 1 1 0 0 0 0 13 2.85 Britton, S, 6-9 1 0 1 0 1 1 20 3.41

Inherited runners-scored_Brasier 2-2. HBP_Eovaldi (Gregorius), Cuevas (Gregorius). PB_Sanchez (14).

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Chris Guccione; Second, Kerwin Danley; Third, Mike Estabrook.

T_3:13. A_38,695 (47,309).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.