Yankees 4, Mariners 0

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. McCutchen rf 3 1 1 2 1 0 .250 Stanton dh 4 0 0 0 0 3 .268 Hicks cf 4 0 0 0 0 1 .251 Sanchez c 4 0 0 0 0 2 .184 Andujar 3b 3 0 0 0 0 0 .296 Gregorius ss 1 0 0 0 0 0 .269 Voit 1b 4 1 2 0 0 2 .308 Torres 2b 4 1 1 2 0 2 .277 Hechavarria ss-3b 3 0 1 0 0 1 .254 Gardner lf 2 1 1 0 0 0 .238 Totals 32 4 6 4 1 11

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Haniger rf 4 0 0 0 0 2 .277 Segura ss 3 0 1 0 1 1 .314 Cano 2b 4 0 1 0 0 1 .286 Cruz dh 4 0 0 0 0 1 .265 Span lf 3 0 0 0 0 2 .275 Healy 1b 3 0 0 0 0 1 .247 Seager 3b 3 0 0 0 0 1 .215 Zunino c 3 0 1 0 0 1 .189 Gordon cf 3 0 0 0 0 1 .270 Totals 30 0 3 0 1 11

New York 022 000 000—4 6 0 Seattle 000 000 000—0 3 0

LOB_New York 3, Seattle 4. 2B_Zunino (13). HR_Torres (23), off Paxton; McCutchen (16), off Paxton. RBIs_McCutchen 2 (57), Torres 2 (68). S_Gardner.

Runners left in scoring position_New York 1 (Hicks); Seattle 1 (Cano). RISP_New York 0 for 2; Seattle 1 for 4.

Advertisement

New York IP H R ER BB SO NP ERA Tanaka, W, 11-5 8 3 0 0 0 10 102 3.61 Robertson 1 0 0 0 1 1 18 2.80 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Paxton, L, 11-6 6 5 4 4 1 8 95 3.83 Cook 1 0 0 0 0 2 12 5.56 Warren 1 0 0 0 0 0 11 3.48 Bradford 1 1 0 0 0 1 22 3.26

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, John Tumpane; Second, Jeremie Rehak; Third, Mark Wegner.

T_2:32. A_32,195 (47,943).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.