Andalucia Valderrama Masters Leading Scores

Sunday At Valderrama Golf Club Sotogrande, Spain Purse: $2.3 million Yardage: 6,991; Par: 71 Second Round

Play was suspended with no players completing the third round. Play will resume Monday

Sergio Garcia, Spain 68-64—132 Ashley Chesters, England 66-70—136 Marc Warren, Scotland 69-69—138 Alvaro Quiros, Spain 68-70—138 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 70-68—138 Lee Westwood, England 71-68—139 Shane Lowry, Ireland 69-70—139 Jason Norris, Australia 69-71—140 Gregory Bourdy, France 67-73—140 Mikko Korhohen, Finland 69-71—140 Oliver Fisher, England 71-69—140 Matthew Nixon, England 69-71—140 Mikael Lundberg, Sweden 71-69—140 Raphael Jacquelin, France 70-70—140 Oliver Farr, Wales 68-72—140 Jason Scrivener, Australia 68-73—141 Jorge Campillo, Spain 69-72—141 David Drysdale, Scotland 72-69—141 Wade Ormsby, Australia 72-69—141 Ryan Evans, England 72-69—141 Adrien Saddier, France 71-71—142 Steven Brown, England 70-72—142 Jeunghun Wang, South Korea 71-71—142 Paul Peterson, United States 70-72—142 Also David Lipsky, United States 73-70—143 Padraig Harrington, Ireland 72-74—146 Chase Koepka, United States 72-74—146

Third-Round Leaderboard THRU Sergio Garcia, Spain -10 7 Lee Westwood, England -7 8 Shane Lowry, Ireland -6 8 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain -6 8 Mikko Korhohen, Finland -5 9 Gavin Moynihan, Ireland -4 15 Maximilian Kieffer, Germany -4 14 Matthew Nixon, England -4 9 Alvaro Quiros, Spain -4 8 Marc Warren, Scotland -4 7 Ashley Chesters, England -4 7

