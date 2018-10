By The Associated Press

2018_Sugar Land

2017_York

2016_Sugar Land

2015_Somerset

Advertisement

2014_Lancaster

2013_Long Island

2012_Long Island

2011_York

2010_York

2009_Somerset

2008_Somerset

2007_Newark

2006_Lancaster

2005_Somerset

2004_Long Island

2003_Somerset

2002_Newark

2001_Somerset

2000_Nashua

1999_Bridgeport

1998_Atlantic City

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.