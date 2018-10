ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Sept. 30 1. Novak Djokovic $9,305,485 2. Rafael Nadal $8,663,347 3. Roger Federer $5,888,130 4. Juan Martin del Potro $5,496,171 5. Alexander Zverev $4,669,524 6. Marin Cilic $4,089,854 7. Dominic Thiem $3,803,033 8. John Isner $3,652,930 9. Kevin Anderson $3,510,555 10. Kei Nishikori $2,617,488 11. Borna Coric $1,873,405 12. Diego Schwartzman $1,850,272 13. Stefanos Tsitsipas $1,786,416 14. Pablo Carreno Busta $1,771,959 15. Fabio Fognini $1,757,773 16. David Goffin $1,737,921 17. Karen Khachanov $1,732,016 18. Grigor Dimitrov $1,674,333 19. Milos Raonic $1,642,257 20. Kyle Edmund $1,641,176 21. Jack Sock $1,515,982 22. Roberto Bautista Agut $1,511,585 23. Chung Hyeon $1,493,373 24. Mike Bryan $1,444,198 25. Fernando Verdasco $1,414,600 26. Pierre-Hugues Herbert $1,343,432 27. Denis Shapovalov $1,330,431 28. Marco Cecchinato $1,297,343 29. Lucas Pouille $1,264,832 30. Nikoloz Basilashvili $1,227,600 31. Philipp Kohlschreiber $1,204,993 32. Joao Sousa $1,147,303 33. Richard Gasquet $1,143,447 34. Damir Dzumhur $1,098,939 35. Jan-Lennard Struff $1,085,576 36. Robin Haase $1,077,169 37. Gael Monfils $1,070,718 38. Feliciano Lopez $1,063,478 39. Sam Querrey $1,034,640 40. Nick Kyrgios $1,030,512 41. Daniil Medvedev $1,018,957 42. Steve Johnson $1,007,597 43. Adrian Mannarino $996,603 44. Gilles Simon $993,657 45. Leonardo Mayer $991,002 46. Mischa Zverev $973,689 47. John Millman $959,756 48. Benoit Paire $943,711 49. Albert Ramos-Vinolas $917,402 50. Jeremy Chardy $901,863

