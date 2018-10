ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Oct. 14 1. Novak Djokovic $10,666,045 2. Rafael Nadal $8,663,347 3. Roger Federer $6,223,880 4. Juan Martin del Potro $5,958,251 5. Alexander Zverev $5,060,244 6. Marin Cilic $4,149,799 7. Dominic Thiem $3,876,333 8. Kevin Anderson $3,729,475 9. John Isner $3,652,930 10. Kei Nishikori $2,976,528 11. Borna Coric $2,565,720 12. Nikoloz Basilashvili $2,007,665 13. Kyle Edmund $1,999,991 14. Fabio Fognini $1,938,673 15. Stefanos Tsitsipas $1,930,506 16. Diego Schwartzman $1,906,202 17. Karen Khachanov $1,826,541 18. Pablo Carreno Busta $1,797,194 19. David Goffin $1,737,921 20. Grigor Dimitrov $1,722,113 21. Milos Raonic $1,715,687 22. Roberto Bautista Agut $1,625,440 23. Jack Sock $1,587,332 24. Chung Hyeon $1,567,848 25. Fernando Verdasco $1,469,570 26. Mike Bryan $1,457,923 27. Daniil Medvedev $1,453,592 28. Denis Shapovalov $1,450,421 29. Marco Cecchinato $1,448,208 30. Pierre-Hugues Herbert $1,349,652 31. Richard Gasquet $1,288,717 32. Lucas Pouille $1,264,832 33. Jan-Lennard Struff $1,205,321 34. Philipp Kohlschreiber $1,204,993 35. Joao Sousa $1,178,318 36. Sam Querrey $1,148,495 37. Damir Dzumhur $1,141,144 38. Robin Haase $1,137,044 39. Gael Monfils $1,134,878 40. Feliciano Lopez $1,121,413 41. Nick Kyrgios $1,080,772 42. Leonardo Mayer $1,055,352 43. Adrian Mannarino $1,052,533 44. Steve Johnson $1,049,802 45. Gilles Simon $1,039,382 46. Mischa Zverev $1,024,124 47. Benoit Paire $1,015,481 48. Mate Pavic $1,003,122 49. Marton Fucsovics $987,069 50. Oliver Marach $978,625

