ATP World Tour Schedule

By The Associated Press

H-hard, C-clay, G-grass

Dec. 31-Jan. 7 — Brisbane International, HO (Nick Kyrgios)

Jan. 1-6 — Tata Open Maharashtra, HO (Gilles Simon)

Jan. 1-6 — Qatar ExxonMobil Open, HO (Gael Monfils)

Jan. 7-13 — Sydney International, HO (Daniil Medvedev)

Advertisement

Jan. 8-13 — ASB Classic, HO (Roberto Bautista Agut)

Jan. 15-28 — Australian Open, HO (Roger Federer)

Feb. 2-4 — Davis Cup first round

Feb. 5-11 — Ecuador Open, CO (Roberto Carballes Baena)

Feb. 5-11 — Open Sud de France, HI (Lucas Pouille)

Feb. 5-11 — Diema Xtra Sofia Open, HI (Mirza Basic)

Feb. 12-18 — ABN Amro World Tournament, HI (Roger Federer)

Feb. 12-18 — New York Open, HI (Kevin Anderson)

Feb. 12-18 — Argentina Open, CO (Dominic Thiem)

Feb. 19-25 — Rio Open, CO (Diego Schwartzman)

Feb. 19-25 — Open 13 Provence, HI (Karen Khachanov)

Feb. 19-25 — Delray Beach Open, HO (Frances Tiafoe)

Feb. 26-March 3 — Dubai Duty Free Championships, HO (Roberto Bautista Agut)

Feb. 26-March 3 — Abierto Mexicano Telcel, HO (Juan Martin del Potro)

Feb. 26-March 4 — Brasil Open, CO (Fabio Fognini)

March 8-18 — BNP Paribas Open (Juan Martin del Potro)

March 21-April 1 — Miami Open, HO (John Isner)

April 6-8 — Davis Cup quarterfinals

April 9-15 — Fayez Sarofim & Co. U.S. Clay Court Championship, CO (Steve Johnson)

April 9-15 — Grand Prix Hassan II, CO (Pablo Andujar)

April 15-22 — Rolex Monte-Carlo Masters, CO (Rafael Nadal)

April 23-29 — Barcelona Open Banc Sabadell, CO (Rafael Nadal)

April 23-29 — Gazprom Hungarian Open, CO (Marco Cecchinato)

April 30-May 6 — BMW Open, CO (Alexander Zverev)

April 30-May 6 — Millennium Estoril Open, CO (Joao Sousa)

April 30-May 6 — TEB BNP Paribas Istanbul Open, CO (Taro Daniel)

May 6-13 — Mutua Madrid Open, CO (Alexander Zverev)

May 13-20 — Internazionali BNL d’Italia, CO (Rafael Nadal)

May 20-26 — Banque Eric Sturdza Geneva Open, CO (Marton Fucsovics)

May 20-26 — Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon, CO (Dominic Thiem)

May 27-June 10 — Roland Garros, CO (Rafael Nadal)

June 11-17 — MercedesCup, GO (Roger Federer)

June 11-17 — Libema Open, GO (Richard Gasquet)

June 18-24 — Gerry Weber Open, GO (Borna Coric)

June 18-24 — Fever-Tree Championships, GO (Marin Cilic)

June 24-30 — Turkish Airlines Open, GO (Damir Dzumhur)

June 25-30 — Nature Valley International, GO (Mischa Zverev)

July 2-15 — The Championships, GO (Novak Djokovic)

July 16-22 — Dell Technologies Hall of Fame Open, GO (Steve Johnson)

July 16-22 — Plava Laguna Croatia Open, CO (Marco Cecchinato)

July 16-22 — SkiStar Swedish Open, CO (Fabio Fognini)

July 23-29 — German Championships, CO (Nikoloz Basilashvili)

July 23-29 — BB&T Atlanta Open, HO (John Isner)

July 23-29 — J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad, CO (Matteo Berretini)

July 30-Aug. 4 — Abierto Mexicano de Tenis Mifel, HO (Fabio Fognini)

July 30-Aug. 4 — Generali Open, CO (Martin Klizan)

July 30-Aug. 5 — Citi Open, HO (Alexander Zverev)

Aug. 6-12 — Rogers Cup, HO (Rafael Nadal)

Aug. 12-19 — Western & Southern Open, HO (Novak Djokovic)

Aug. 19-25 — Winston-Salem (N.C.) Open, HO (Daniil Medvedev)

Aug. 27-Sept. 9 — U.S. Open, HO (Novak Djokovic)

Sept. 14-16 — Davis Cup semifinals

Sept. 17-23 — St. Petersburg Open, HI (Dominic Thiem)

Sept. 17-23 — Moselle Open, HI (Gilles Simon)

Sept. 24-30 — Chengdu Open, HO (Bernard Tomic)

Sept. 24-30 — Shenzhen Open, HO (Yoshihito Nishioka)

Oct. 1-7 — China Open, HO (Nikoloz Basilashvili)

Oct. 1-7 — Rakuten Japan Open, HI (Daniil Medvedev)

Oct. 7-14 — Rolex Shanghai Masters, HO (Novak Djokovic)

Oct. 15-21 — VTB Kremlin Cup, HI (Karen Khachanov)

Oct. 15-21 — European Open, HI (Kyle Edmund)

Oct. 15-21 — Intrum Stockholm Open, HI (Stefanos Tsitsipas)

Oct. 22-28 — Erste Bank Open, Vienna, HI

Oct. 22-28 — Swiss Indoors Basel, HI

Oct. 29-Nov. 4 — Rolex Paris Masters, HI

Nov. 6-10 — Next Gen ATP Finals, Milan, HI

Nov. 11-18 — Nitto ATP Finals, London, HI

Nov. 23-25 — Davis Cup final

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.