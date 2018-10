Avalanche-Rangers Sums

By The Associated Press

Colorado 0 2 0 0—2 N.Y. Rangers 1 1 0 0—3 N.Y. Rangers won shootout 2-1.

First Period_1, N.Y. Rangers, Kreider 3 (Shattenkirk, Zuccarello), 12:07 (pp). Penalties_Nemeth, COL, (hooking), 10:23; Fast, NYR, (hooking), 13:06; Calvert, COL, (tripping), 19:40.

Second Period_2, Colorado, Landeskog 2 (Barrie, Jost), 8:13 (pp). 3, N.Y. Rangers, Hayes 1 (Zuccarello, Shattenkirk), 10:53. 4, Colorado, MacKinnon 7 (Landeskog, Rantanen), 19:47. Penalties_Hayes, NYR, (tripping), 7:30; Calvert, COL, Major (fighting), 8:50; Claesson, NYR, Major (fighting), 8:50; Landeskog, COL, major (high sticking), 12:45.

Third Period_None. Penalties_Chytil, NYR, (hooking), 4:31; Rantanen, COL, (holding), 5:26.

Overtime_None. Penalties_MacKinnon, COL, (holding), 0:20.

Shootout_Colorado 1 (MacKinnon NG, Rantanen G, Landeskog NG), N.Y. Rangers 2 (Zuccarello G, Zibanejad NG, Shattenkirk G).

Shots on Goal_Colorado 7-15-10-1_33. N.Y. Rangers 19-12-8-4_43.

Power-play opportunities_Colorado 1 of 3; N.Y. Rangers 1 of 6.

Goalies_Colorado, Varlamov 3-0-2 (43 shots-41 saves). N.Y. Rangers, Lundqvist 2-3-0 (33-31).

A_17,251 (18,006). T_2:42.

Referees_Marc Joannette, Chris Schlenker. Linesmen_Matt MacPherson, Brian Murphy.

