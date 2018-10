Blues-Blackhawks Sums

By The Associated Press

St. Louis 0 1 2 0—3 Chicago 2 0 1 1—4

First Period_1, Chicago, Anisimov 1 (Kahun, Saad), 11:51. 2, Chicago, Kane 5, 16:01 (pp). Penalties_Bouwmeester, STL, (interference), 9:51; Edmundson, STL, (delay of game), 13:04; Bortuzzo, STL, (interference), 14:56.

Second Period_3, St. Louis, Schenn 1 (J.Schmaltz, Tarasenko), 12:35. Penalties_N.Schmaltz, CHI, (slashing), 9:09; Toews, CHI, (slashing), 13:51; DeBrincat, CHI, (interference), 19:45.

Third Period_4, St. Louis, Perron 4, 1:44. 5, St. Louis, Schenn 2 (Steen, Parayko), 4:47 (pp). 6, Chicago, DeBrincat 5 (Toews, Keith), 13:06. Penalties_Rutta, CHI, (holding), 3:49.

Overtime_7, Chicago, DeBrincat 6 (Gustafsson, Kane), 4:51. Penalties_None.

Shots on Goal_St. Louis 10-12-12-4_38. Chicago 23-16-6-5_50.

Power-play opportunities_St. Louis 2 of 4; Chicago 1 of 3.

Goalies_St. Louis, Allen 1-1-1 (50 shots-46 saves). Chicago, Ward 2-0-2 (38-35).

T_2:37.

Referees_Pierre Lambert, Brad Watson. Linesmen_Ryan Galloway, Kiel Murchison.

