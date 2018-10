Brewers 4, Rockies 0

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 0 0 0 0 0 .125 LeMahieu 2b 3 0 1 0 1 0 .167 Arenado 3b 4 0 2 0 0 2 .286 Gonzalez rf 3 0 0 0 1 1 .143 Musgrave p 0 0 0 0 0 0 — Oh p 0 0 0 0 0 0 — Rusin p 0 0 0 0 0 0 — Story ss 4 0 0 0 0 2 .000 Parra lf 4 0 2 0 0 1 .500 Desmond 1b 4 0 1 0 0 1 .125 Iannetta c 3 0 0 0 0 1 .000 d-McMahon ph 1 0 0 0 0 1 .000 Anderson p 1 0 0 0 1 0 .000 b-Holliday ph 1 0 0 0 0 1 .500 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — Dahl rf 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 0 6 0 3 10

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 4 0 0 0 0 2 .000 Yelich rf 2 1 0 0 2 0 .400 Braun lf 4 1 1 0 0 1 .333 Aguilar 1b 3 0 0 0 1 2 .000 1-Arcia pr-ss 0 1 0 0 0 0 .250 Moustakas 3b 4 1 2 1 0 0 .375 Perez ss-2b 4 0 2 1 0 1 .333 Shaw 2b-1b 3 0 2 0 1 1 .333 Kratz c 4 0 2 2 0 1 .500 Chacin p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Santana ph 1 0 0 0 0 1 .000 Knebel p 0 0 0 0 0 0 — Soria p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 — c-Schoop ph 1 0 0 0 0 1 .000 Jeffress p 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 4 9 4 4 10

Colorado 000 000 000—0 6 0 Milwaukee 000 100 03x—4 9 1

a-struck out for Chacin in the 5th. b-struck out for Anderson in the 7th. c-struck out for Hader in the 7th. d-struck out for Iannetta in the 9th.

1-ran for Aguilar in the 8th.

E_Kratz (1). LOB_Colorado 9, Milwaukee 8. 2B_Moustakas (1), Perez 2 (2). RBIs_Moustakas (2), Perez (1), Kratz 2 (2). SB_Desmond (1), Perez (1), Shaw (1). CS_Perez (1).

Runners left in scoring position_Colorado 4 (Blackmon, Gonzalez, Story, Dahl); Milwaukee 5 (Cain, Braun 2, Kratz, Jeffress). RISP_Colorado 0 for 7; Milwaukee 4 for 14.

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, L, 0-1 6 4 1 1 2 5 84 1.50 Oberg 1 2 0 0 0 3 24 0.00 Musgrave 0 0 1 1 1 0 5 13.50 Oh 1-3 2 2 2 1 1 20 54.00 Rusin 2-3 1 0 0 0 1 10 0.00 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Chacin, W, 1-0 5 3 0 0 3 3 85 0.00 Knebel, H, 2 1 0 0 0 0 2 12 0.00 Soria, H, 1 2-3 1 0 0 0 2 10 0.00 Hader, H, 2 1-3 0 0 0 0 0 2 0.00 Jeffress, S, 1-2 2 2 0 0 0 3 31 6.00

Musgrave pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Oh 1-1, Rusin 3-2, Hader 1-0.

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Ted Barrett; Second, Todd Tichenor; Third, Alfonso Marquez; Right, Mike Muchlinski; Left, John Tumpane.

T_3:45. A_44,547 (41,900).

