Buick LPGA Shanghai Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Qizhong Garden Golf Club Shanghai Purse: $2.1 million Yardage: 6,710; Par: 72 Final a-amateur Danielle Kang, $315,000 67-68-71-69—275 -13 Lydia Ko, $101,452 68-73-70-66—277 -11 Marina Alex, $101,452 72-70-68-67—277 -11 Annie Park, $101,452 69-72-69-67—277 -11 Wenbo Liu, $101,452 68-72-69-68—277 -11 Brittany Altomare, $101,452 71-66-69-71—277 -11 Ariya Jutanugarn, $101,452 66-69-71-71—277 -11 Sei Young Kim, $101,452 67-67-71-72—277 -11 Bronte Law, $43,046 69-68-71-70—278 -10 Yu Liu, $43,046 69-69-69-71—278 -10 Carlota Ciganda, $43,046 70-68-67-73—278 -10 Paula Creamer, $36,896 68-71-69-71—279 -9 Jin Young Ko, $34,577 72-70-68-70—280 -8 Su Oh, $30,642 69-71-70-71—281 -7 Mi Hyang Lee, $30,642 71-72-66-72—281 -7 Minjee Lee, $30,642 68-70-70-73—281 -7 Jeong Eun Lee, $26,215 71-72-70-69—282 -6 Jodi Ewart Shadoff, $26,215 72-73-65-72—282 -6 Angel Yin, $26,215 73-65-68-76—282 -6 Caroline Masson, $23,403 72-73-68-70—283 -5 Shanshan Feng, $23,403 72-71-68-72—283 -5 Brittany Lincicome, $23,403 69-68-73-73—283 -5 Lizette Salas, $21,717 68-73-71-72—284 -4 Mo Martin, $20,504 73-72-69-71—285 -3 Ashleigh Buhai, $20,504 72-71-69-73—285 -3 Peiyun Chien, $16,946 77-75-64-70—286 -2 Brooke M. Henderson, $16,946 75-72-69-70—286 -2 So Yeon Ryu, $16,946 69-71-76-70—286 -2 Sarah Jane Smith, $16,946 74-68-73-71—286 -2 Ruixin Liu, $16,946 74-72-67-73—286 -2 Jane Park, $16,946 69-76-68-73—286 -2 Sakura Yokomine, $16,946 70-74-69-73—286 -2 Sung Hyun Park, $16,946 73-70-70-73—286 -2 Jaye Marie Green, $12,967 73-72-73-69—287 -1 Eun-Hee Ji, $12,967 75-70-72-70—287 -1 Ally McDonald, $12,967 71-75-68-73—287 -1 Amy Yang, $12,967 70-76-67-74—287 -1 Wei-Ling Hsu, $12,967 69-72-69-77—287 -1 Anna Nordqvist, $10,753 73-76-70-69—288 E Megan Khang, $10,753 71-77-70-70—288 E Pernilla Lindberg, $10,753 71-71-75-71—288 E Nelly Korda, $10,753 70-73-72-73—288 E Hyo Joo Kim, $9,312 74-75-69-71—289 +1 Chella Choi, $9,312 73-73-69-74—289 +1 Pornanong Phatlum, $9,312 71-71-70-77—289 +1 Jenny Shin, $8,644 72-75-73-70—290 +2 Aditi Ashok, $7,853 71-73-75-72—291 +3 Ayako Uehara, $7,853 76-74-68-73—291 +3 Xiyu Lin, $7,853 75-72-70-74—291 +3 Ryann O’Toole, $7,853 68-76-71-76—291 +3 Mohan Du, $6,958 76-76-74-66—292 +4 Mirim Lee, $6,958 73-76-72-71—292 +4 Jennifer Song, $6,958 73-73-74-72—292 +4 Moriya Jutanugarn, $6,009 76-77-71-69—293 +5 Weiwei Zhang, $6,009 73-72-78-70—293 +5 Mariah Stackhouse, $6,009 71-78-72-72—293 +5 Haeji Kang, $6,009 73-74-72-74—293 +5 Katherine Kirk, $6,009 74-70-75-74—293 +5 Xiang Sui, $6,009 73-73-71-76—293 +5 In-Kyung Kim, $5,271 76-76-72-70—294 +6 Yuting Shi, $5,113 75-72-74-74—295 +7 Azahara Munoz, $5,113 71-76-73-75—295 +7 Lindy Duncan, $4,849 72-77-77-70—296 +8 Thidapa Suwannapura, $4,849 75-78-68-75—296 +8 Emma Talley, $4,849 75-77-69-75—296 +8 Jacqui Concolino, $4,638 71-74-76-76—297 +9 Mariajo Uribe, $4,534 78-74-73-73—298 +10 Yan Liu, $4,427 73-74-75-77—299 +11 Sandra Gal, $4,322 76-76-73-75—300 +12 Jienalin Zhang, $4,191 74-77-79-71—301 +13 Yunjie Zhang, $4,191 79-73-73-76—301 +13 a-Lei Ye 75-72-80-75—302 +14 Amy Olson, $4,110 79-70-77-76—302 +14 Taoli Yang, $4,058 76-82-74-73—305 +17 a-Jingfan Deng 79-74-71-81—305 +17 Ying Luo, $4,006 73-80-76-81—310 +22 Jiayun Li, $3,958 77-84-77-74—312 +24 a-Xiaowen Yin 84-77-73-79—313 +25 Liqing Chen, $3,907 83-78-72-80—313 +25 a-Baining Wang 84-80-79-81—324 +36

