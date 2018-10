China Open Results

By The Associated Press

Tuesday At The National Tennis Center Beijing Purse: ATP, $1.78 million (WT500); WTA, $8.29 million (Premier) Surface: Hard-Outdoor Singles Men First Round

Fernando Verdasco, Spain, def. Gael Monfils, France, 2-6, 7-6 (3), 7-6 (5).

Matteo Berrettini, Italy, def. Leonardo Mayer, Argentina, 6-3, 6-2.

Filip Krajinovic, Serbia, def. Mischa Zverev, Germany, 6-1, 6-4.

Grigor Dimitrov (3), Bulgaria, def. Tennys Sandgren, United States, 7-5, 6-3.

Advertisement

Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Jack Sock (6), United States, 6-7 (6), 7-5, 6-2.

Juan Martin del Potro (1), Argentina, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 7-5, 6-2.

Andrey Rublev, Russia, def. Joao Sousa, Portugal, 6-0, 6-4.

Fabio Fognini (4), Italy, def. Radu Albot, Moldova, 1-6, 6-3, 6-3.

Marco Cecchinato (8), Italy, def. Marcos Baghdatis, Cyprus, 1-6, 6-4, 7-5.

Alexander Zverev (2), Germany, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 6-4, 6-4.

Women Second Round

Sloane Stephens (9), United States, def. Zheng Saisai, China, 6-1, 6-3.

Anett Kontaveit, Estonia, def. Laura Siegemund, Germany, 2-6, 6-3, 6-2.

Dominika Cibulkova, Slovakia, def. Daria Gavrilova, Australia, 6-3, 6-3.

Kiki Bertens (11), Netherlands, def. Kirsten Flipkens, Belgium, 6-1, 6-1.

Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Aleksandra Krunic, Serbia, 7-6 (2), 6-2.

Angelique Kerber (3), Germany, def. Carla Suarez Navarro, Spain, 7-6 (4), 6-1.

Naomi Osaka (8), Japan, def. Danielle Collins, United States, 6-1, 6-0.

Wang Qiang, China, def. Jelena Ostapenko (12), Latvia, 6-0, 6-0.

Caroline Garcia (4), France, def. Polona Hercog, Slovenia, 7-6 (2), 6-3.

Aryna Sabalenka, Belarus, def. Garbine Muguruza (14), Spain, 7-5, 6-4.

Doubles Men First Round

Marcus Daniell, New Zealand, and Wesley Koolhof, Netherlands, def. Feliciano Lopez and Marc Lopez, Spain, 6-4, 1-6, 10-8.

Rohan Bopanna, India, and Edouard Roger-Vasselin, France, def. Kyle Edmund, Britain, and Marton Fucsovics, Hungary, 6-2, 7-6 (5).

Juan Sebastian Cabal and Robert Farah (3), Colombia, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Horia Tecau, Romania, 7-6 (8), 6-2.

Women First Round

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, and Anastasija Sevastova, Latvia, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, and Bethanie Mattek-Sands, United States, 6-4, 3-6, 12-10.

Second Round

Alicja Rosolska, Poland, and Abigail Spears, United States, def. Mihaela Buzarnescu and Monica Niculescu, Romania, 4-6, 6-4, 11-9.

Timea Babos, Hungary, and Kristina Mladenovic (1), France, def. Alize Cornet, France, and Petra Martic, Croatia, 7-6 (3), 6-2.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Xu Yifan (3), China, def. Nadiia Kichenok, Ukraine, and Anastasia Rodionova, Australia, 7-5, 6-1.

Lucie Hradecka, Czech Republic, and Ekaterina Makarova (7), Russia, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Katarina Srebotnik, Slovenia, 3-6, 6-4, 11-9.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.