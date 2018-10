CIMB Classic Par Scores

By The Associated Press

Thursday At TPC Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia Purse: $7 million Yardage: 7,005; Par: 72 (36-36) First Round Bronson Burgoon 31-32—63 -9 Austin Cook 32-32—64 -8 Scott Piercy 32-33—65 -7 Billy Horschel 32-33—65 -7 C.T. Pan 31-34—65 -7 Nick Watney 33-33—66 -6 Emiliano Grillo 34-32—66 -6 Kevin Chappell 33-33—66 -6 Justin Thomas 32-34—66 -6 Louis Oosthuizen 31-35—66 -6 Joel Dahmen 33-33—66 -6 Byeonghun An 33-33—66 -6 Paul Casey 31-35—66 -6 Chesson Hadley 32-35—67 -5 Abraham Ancer 32-35—67 -5 Siwoo Kim 33-34—67 -5 J.B. Holmes 33-34—67 -5 Shubhankar Sharma 36-31—67 -5 Scott Stallings 33-34—67 -5 Ernie Els 33-35—68 -4 Stewart Cink 35-33—68 -4 Kevin Na 32-36—68 -4 Marc Leishman 34-34—68 -4 Ryan Palmer 33-35—68 -4 Ben Leong 33-35—68 -4 Gaganjeet Bhullar 33-36—69 -3 Whee Kim 32-37—69 -3 Danny Lee 32-37—69 -3 Ryan Armour 33-36—69 -3 Cameron Smith 33-36—69 -3 Kiradech Aphibarnrat 33-36—69 -3 Charles Howell III 37-32—69 -3 Gary Woodland 34-35—69 -3 Xander Schauffele 34-35—69 -3 Jamie Lovemark 33-37—70 -2 Sam Ryder 35-35—70 -2 Thomas Pieters 35-35—70 -2 Jason Dufner 34-36—70 -2 Kevin Tway 32-38—70 -2 Pat Perez 34-36—70 -2 Chez Reavie 36-34—70 -2 Branden Grace 32-38—70 -2 Sihwan Kim 35-35—70 -2 Keegan Bradley 36-34—70 -2 Brice Garnett 36-34—70 -2 Davis Love III 33-37—70 -2 Brian Stuard 33-37—70 -2 Keith Mitchell 33-37—70 -2 Berry Henson 36-35—71 -1 James Hahn 34-37—71 -1 Brendan Steele 33-38—71 -1 Ted Potter Jr. 35-36—71 -1 Ryan Moore 34-37—71 -1 Peter Uihlein 35-36—71 -1 Satoshi Kodaira 35-36—71 -1 Jon Curran 33-39—72 E Beau Hossler 36-36—72 E Troy Merritt 34-38—72 E Michael Kim 36-36—72 E Kyle Stanley 36-36—72 E Anirban Lahiri 33-39—72 E Justin Harding 34-38—72 E Sanghyun Park 37-35—72 E Brian Gay 34-38—72 E Scott Vincent 35-38—73 +1 Jason Kokrak 32-41—73 +1 J.J. Spaun 37-36—73 +1 Rafa Cabrera Bello 36-37—73 +1 Minchel Choi 37-36—73 +1 Jimmy Walker 37-36—73 +1 John Catlin 35-38—73 +1 Tom Hoge 33-41—74 +2 Ollie Schniederjans 38-37—75 +3 Brandt Snedeker 36-39—75 +3 Leun-Kwang Kim 35-41—76 +4 Kelly Kraft 36-40—76 +4 Andrew Putnam 38-38—76 +4 Rahil Gangjee 38-39—77 +5

