Crew-Impact, Sums

Columbus 0 0—0 Montreal 2 1—3

First half_1, Montreal, Taider, 7 (penalty kick), 32nd minute; 2, Montreal, Silva, 5 (Taider), 45th.

Second half_3, Montreal, Piatti, 14 (Taider), 59th.

Goalies_Columbus, Zack Steffen, Jon Kempin; Montreal, Evan Bush, Clement Diop.

Yellow Cards_Montreal, Azira, 61st. Columbus, Santos, 45th; Mensah, 90th.

Referee_Alan Kelly. Assistant Referees_Joe Fletcher; Matthew Nelson; Kevin Terry Jr. 4th Official_Christopher Penso.

A_19,015.

Lineups

Montreal_Evan Bush; Rod Fanni, Jukka Raitala, Bacary Sagna, Alejandro Silva (Chris Duvall, 84th); Mike Azira, Daniel Lovitz, Ignacio Piatti (Mathieu Choiniere, 76th), Samuel Piette, Saphir Taider; Quincy Amarikwa.

Columbus_Zack Steffen; Harrison Afful, Jonathan Mensah, Milton Valenzuela, Josh Williams (Niko Hansen, 89th); Artur, Federico Higuain, Wil Trapp; Justin Meram (Mike Grella, 69th), Pedro Santos (Patrick Mullins, 69th), Gyasi Zardes.

