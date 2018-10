Crew-Orlando City, Sums

By The Associated Press

Columbus 0 1—1 Orlando 0 2—2

First half_None.

Second half_1, Columbus, Higuain, 6, 54th minute; 2, Orlando, Yotun, 4 (penalty kick), 57th; 3, Orlando, Kljestan, 6 (penalty kick), 90th.

Goalies_Columbus, Zack Steffen, Jon Kempin; Orlando, Adam Grinwis, Joe Bendik.

Yellow Cards_Orlando, Dwyer, 37th. Columbus, Mensah, 33rd.

Advertisement

Referee_Kevin Stott. Assistant Referees_Kevin Klinger; Eduardo Mariscal; Caleb Mendez. 4th Official_Marcos De Oliveira.

A_23,642.

___

Lineups

Orlando_Adam Grinwis; Carlos Ascues (Amro Tarek, 58th), Will Johnson (Chris Mueller, 72nd), Lamine Sane, Scott Sutter; Mohammed El Monir, Sacha Kljestan, Shane O’Neill, Oriol Rosell, Yoshimar Yotun; Dom Dwyer.

Columbus_Zack Steffen; Harrison Afful (Hector Jimenez, 75th), Jonathan Mensah, Gaston Sauro, Milton Valenzuela; Artur, Federico Higuain, Wil Trapp; Niko Hansen (Edward Opoku, 66th), Pedro Santos (Patrick Mullins, 88th), Gyasi Zardes.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.