Dodgers 5, Rockies 2

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 3 0 2 0 1 0 .291 LeMahieu 2b 4 0 0 0 0 0 .276 Dahl lf 3 0 0 0 1 1 .273 Arenado 3b 4 1 1 1 0 0 .297 Story ss 4 1 1 1 0 0 .291 Gonzalez rf 3 0 0 0 1 1 .276 Desmond 1b 2 0 0 0 1 2 .236 Wolters c 2 0 0 0 0 0 .170 Musgrave p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Holliday ph 1 0 0 0 0 0 .283 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — McGee p 0 0 0 0 0 0 — Johnson p 0 0 0 0 0 0 — b-Parra ph 1 0 0 0 0 1 .284 Marquez p 0 0 0 0 0 0 .300 Iannetta c 2 0 0 0 0 1 .224 Totals 29 2 4 2 4 6

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 4 1 1 0 0 1 .248 Turner 3b 4 0 1 0 0 2 .312 Muncy 1b 4 2 2 2 0 2 .263 Taylor cf 0 0 0 0 0 0 .254 Machado ss 4 0 1 0 0 1 .297 Grandal c 4 0 0 0 0 2 .241 Bellinger cf-1b 4 1 1 2 0 0 .260 Puig rf 4 0 1 0 0 1 .267 Hernandez 2b 3 1 1 0 1 0 .256 Buehler p 2 0 1 1 1 1 .163 Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 Alexander p 0 0 0 0 0 0 .000 Maeda p 0 0 0 0 0 0 .094 Jansen p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 5 9 5 2 10

Colorado 000 000 002—2 4 0 Los Angeles 000 221 00x—5 9 0

a-popped out for Musgrave in the 7th. b-struck out for Johnson in the 9th.

LOB_Colorado 6, Los Angeles 6. 2B_Pederson (27), Puig (21), Hernandez (17). HR_Arenado (38), off Jansen; Story (37), off Jansen; Bellinger (25), off Marquez; Muncy (35), off Marquez. RBIs_Arenado (110), Story (108), Muncy 2 (79), Bellinger 2 (76), Buehler (1). CS_Dahl (3). S_Marquez.

Runners left in scoring position_Colorado 4 (LeMahieu, Dahl 2, Holliday); Los Angeles 3 (Grandal, Puig, Buehler). RISP_Colorado 0 for 4; Los Angeles 2 for 8.

Runners moved up_LeMahieu 2, Grandal, Bellinger. GIDP_Machado.

DP_Colorado 1 (Oberg, LeMahieu, Desmond).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Marquez, L, 14-11 4 2-3 5 4 2 2 9 84 3.77 Musgrave 1 1-3 2 1 1 0 0 19 4.63 Oberg 2-3 2 0 0 0 0 8 2.45 McGee 1 0 0 0 0 1 15 6.49 Johnson 1-3 0 0 0 0 0 1 4.26 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler, W, 8-5 6 2-3 1 0 0 3 3 93 2.62 Baez 2-3 0 0 0 1 0 10 2.88 Alexander 0 1 0 0 0 0 6 3.68 Maeda 2-3 0 0 0 0 1 11 3.81 Jansen 1 2 2 2 0 2 21 3.01

Alexander pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_McGee 1-0, Baez 1-0, Maeda 1-0. HBP_Buehler (Desmond). PB_Wolters (6).

Umpires_Home, Bill Welke; First, Brian Gorman; Second, Jerry Meals; Third, Marvin Hudson; Right, Quinn Wolcott; Left, Dave Rackley.

T_3:21. A_47,816 (56,000).

