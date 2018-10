Ducks-Blues Sums

By The Associated Press

Anaheim 1 0 2—3 St. Louis 0 2 0—2

First Period_1, Anaheim, Silfverberg 2 (Comtois, Lindholm), 18:21. Penalties_Steel, ANA, (delay of game), 11:30.

Second Period_2, St. Louis, Steen 1 (Tarasenko, Edmundson), 11:49. 3, St. Louis, Bozak (Maroon), 15:52 (pp). Penalties_Pettersson, ANA, (high sticking), 8:32; Edmundson, STL, (interference), 13:11; Kesler, ANA, (slashing), 14:35.

Third Period_4, Anaheim, Street 1 (Fowler, Manson), 7:16. 5, Anaheim, Cogliano (Lindholm, Kesler), 14:44 (pp). Penalties_Edmundson, STL, (tripping), 12:45.

Shots on Goal_Anaheim 7-14-10_31. St. Louis 10-11-10_31.

Power-play opportunities_Anaheim 1 of 2; St. Louis 1 of 3.

Goalies_Anaheim, Miller 0-0-0 (31 shots-29 saves). St. Louis, Johnson 0-0-0 (31-28).

A_16,562 (19,150). T_2:35.

Referees_TJ Luxmore, Brian Pochmara. Linesmen_Jonny Murray, Kory Nagy.

