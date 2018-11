Earthquakes-Sounders, Sums

By The Associated Press

San Jose 0 1—1 Seattle 0 2—2

First half_None.

Second half_1, San Jose, Marshall, 4 (own goal), 64th minute; 2, Seattle, Ruidiaz, 9 (Roldan), 79th; 3, Seattle, Ruidiaz, 10 (Lodeiro), 90th.

Goalies_San Jose, JT Marcinkowski, Andrew Tarbell; Seattle, Stefan Frei, Bryan Meredith.

Yellow Cards_Seattle, Ruidiaz, 90th. San Jose, Calvillo, 53rd.

Referee_Chico Grajeda. Assistant Referees_Matthew Nelson; Eduardo Mariscal; Kevin Terry Jr. 4th Official_Ramy Touchan.

A_0.

Lineups

Seattle_Stefan Frei; Kim Kee-Hee, Kelvin Leerdam (Handwalla Bwana, 75th), Chad Marshall, Nouhou Tolo (Waylon Francis, 84th); Osvaldo Alonso, Victor Rodriguez, Cristian Roldan, Gustav Svensson (Will Bruin, 88th); Nicolas Lodeiro, Raul Ruidiaz.

San Jose_JT Marcinkowski; Francois Affolter, Harold Cummings, Nick Lima; Eric Calvillo (Magnus Eriksson, 73rd), Anibal Godoy, Shea Salinas, Tommy Thompson (Yefferson Quintana, 90th), Jackson Yueill (Luis Fernandes, 85th); Danny Hoesen, Chris Wondolowski.

