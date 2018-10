F1 Japanese Grand Prix Lineup

By The Associated Press

After Saturday qualifying; race Sunday At Suzuka International Racing Course Suzuka, Japan Lap length: 3.6 miles

1. Lewis Hamilton, Britain, Mercedes, 1:27.760.

2. Valtteri Bottas, Finland, Mercedes, 1:28.059.

3. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing Tag Heuer, 1:29.057.

4. Kimi Raikkonen, Finland, Ferrari, 1:29.521.

5. Romain Grosjean, France, Haas Ferrari, 1:29.761.

6. Brendon Hartley, New Zealand, Scuderia Toro Rosso Honda, 1:30.023.

7. Pierre Gasly, France, Scuderia Toro Rosso Honda, 1:30.093.

8. Sebastian Vettel, Germany, Ferrari, 1:32.192.

9. Sergio Perez, Mexico, Force India Mercedes, 1:37.229.

10. Charles Leclerc, Monaco, Sauber Ferrari, 1:29.864.

11. Esteban Ocon, France, Force India Mercedes, 1:30.126.

12. Kevin Magnussen, Denmark, Haas Ferrari, 1:30.226.

13. Carlos Sainz, Spain, Renault, 1:30.490.

14. Lance Stroll, Canada, Williams Mercedes, 1:30.714.

15. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull Racing Tag Heuer, 1:29.806.

16. Nico Hulkenberg, Germany, Renault, 1:30.361.

17. Sergey Sirotkin, Russia, Williams Mercedes, 1:30.372.

18. Fernando Alonso, Spain, McLaren Renault, 1:30.573.

19. Stoffel Vandoorne, Belgium, McLaren Renault, 1:31.041.

20. Marcus Ericsson, Sweden, Sauber Ferrari, 1:31.213.

Ocon penalized three places for failing to slow sufficiently during a red flag period.

