FC Dallas-United, Sums

By The Associated Press

Dallas 0 0—0 D.C. United 0 1—1

First half_None.

Second half_1, D.C. United, Canouse, 1, 86th minute.

Goalies_Dallas, Jesse Gonzalez, Jimmy Maurer; D.C. United, Bill Hamid, Travis Worra.

Referee_Jose Carlos Rivero. Assistant Referees_Nick Uranga; Gianni Facchini; Jon Freemon. 4th Official_Silviu Petrescu.

A_0.

___

Lineups

D.C. United_Bill Hamid; Steve Birnbaum, Frederic Brillant, Joseph Mora, Jalen Robinson (Nick DeLeon, 54th); Luciano Acosta, Yamil Asad, Russell Canouse, Chris Durkin, Zoltan Stieber; Wayne Rooney.

Dallas_Jesse Gonzalez; Matt Hedges, Marcos Pedroso, Reto Ziegler; Abel Aguilar, Michael Barrios (Tesho Akindele, 83rd), Ryan Hollingshead (Pablo Aranguiz, 88th), Roland Lamah (Dominique Badji, 63rd), Harold Mosquera, Victor Ulloa; Maximiliano Urruti.

