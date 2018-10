Haifa-Clippers, Box

By The Associated Press

MACCABI (76)

Childress 4-10 0-0 9, Givens 0-7 1-2 1, Koperberg 5-13 0-0 10, Machado 0-4 4-5 4, DeShields 0-4 1-2 1, Meeks 4-13 0-0 8, Alon 0-1 0-0 0, Sorkin 4-6 2-2 12, Merkado 1-2 0-4 2, Lavie 0-1 0-0 0, Bergel 0-0 0-0 0, Kelley 2-7 3-4 7, Eslava 2-5 0-0 4, Workman 2-6 0-0 4, Fisher 2-6 0-0 4, Hausman 2-5 5-5 10. Totals 28-90 16-24 76.

L.A. CLIPPERS (124)

Harris 4-7 0-0 9, Gallinari 3-5 4-4 12, Gortat 2-5 2-2 6, Beverley 1-4 0-0 2, Bradley 1-4 0-0 2, Johnson 1-4 0-0 2, Harrell 6-7 0-1 12, Motley 4-8 3-6 11, Marjanovic 9-11 0-0 18, Delgado 3-4 0-0 6, Evans 0-2 0-0 0, Teodosic 1-4 0-0 2, Robinson 3-7 0-0 8, Gilgeous-Alexander 3-6 0-0 7, Thornwell 2-4 3-3 8, Wallace 4-6 3-4 11, Williams 2-8 3-4 8. Totals 49-96 18-24 124.

Maccabi 18 17 7 34— 76 L.A. Clippers 32 38 24 30—124

3-Point Goals_Maccabi 4-17 (Sorkin 2-4, Childress 1-2, Hausman 1-2, Alon 0-1, Merkado 0-1, Kelley 0-1, Workman 0-1, Givens 0-1, DeShields 0-2, Fisher 0-2), L.A. Clippers 8-33 (Gallinari 2-3, Robinson 2-4, Thornwell 1-1, Gilgeous-Alexander 1-1, Harris 1-3, Williams 1-6, Wallace 0-1, Evans 0-2, Teodosic 0-2, Beverley 0-2, Bradley 0-2, Motley 0-3, Johnson 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Maccabi 39 (Koperberg 7), L.A. Clippers 58 (Marjanovic 12). Assists_Maccabi 16 (Kelley 5), L.A. Clippers 32 (Gilgeous-Alexander 7). Total Fouls_Maccabi 26, L.A. Clippers 25. Technicals_L.A. Clippers coach Clippers (Defensive three second) 2. A_8,056 (18,997).

