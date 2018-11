HSBC Champions Par Scores

By The Associated Press

Saturday At Sheshan International Golf Club Shanghai Purse: $10 million Yardage: 7,261; Par: 72 Third Round Tony Finau 66-67-70—203 Xander Schauffele 66-71-69—206 Justin Rose 69-67-70—206 Patrick Reed 64-72-70—206 Andrew Putnam 70-71-67—208 Tommy Fleetwood 68-68-72—208 Keegan Bradley 69-70-70—209 Kiradech Aphibarnrat 68-71-70—209 Jason Day 71-70-69—210 Thorbjorn Olesen 75-69-67—211 Billy Horschel 68-72-71—211 Patrick Cantlay 70-68-73—211 Andrea Pavan 72-71-69—212 Thomas Pieters 75-64-74—213 Emiliano Grillo 70-69-74—213 Haotong Li 73-72-69—214 C.T. Pan 68-76-70—214 Alex Noren 74-69-71—214 Adam Scott 69-73-72—214 Rafa Cabrera Bello 68-73-73—214 Ian Poulter 69-71-74—214 Satoshi Kodaira 72-73-70—215 Alexander Bjork 70-75-70—215 Paul Casey 73-68-74—215 Ryan Fox 70-70-75—215 Adam Hadwin 74-68-74—216 Tyrrell Hatton 72-70-74—216 Brooks Koepka 72-74-71—217 Matthew Fitzpatrick 67-80-70—217 Alexander Levy 71-70-76—217 Kyle Stanley 70-69-78—217 Matt Wallace 69-75-74—218 Chez Reavie 70-73-75—218 Jon Rahm 73-76-69—218 Scott Vincent 73-73-73—219 George Coetzee 69-74-76—219 Justin Harding 76-71-72—219 Branden Grace 72-71-76—219 Erik Van Rooyen 76-72-71—219 Hideki Matsuyama 72-70-77—219 Yechun Yuan 78-71-70—219 Pat Perez 70-69-80—219 Brandt Snedeker 75-76-68—219 Byeong Hun an 75-71-74—220 Jason Norris 74-73-73—220 Dustin Johnson 74-73-73—220 Cameron Smith 76-72-72—220 Sanghyun Park 77-71-72—220 Yuta Ikeda 75-74-71—220 Patton Kizzire 74-71-76—221 Sihwan Kim 72-74-75—221 Wenchong Liang 72-73-76—221 Adam Bland 72-76-73—221 Oliver Bekker 77-71-73—221 John Catlin 75-71-76—222 Adrian Otaegui 72-75-75—222 Andy Sullivan 72-71-79—222 Xinjun Zhang 72-76-74—222 Charley Hoffman 74-75-74—223 Rory McIlroy 72-77-75—224 Jason Scrivener 75-74-75—224 Gaganjeet Bhullar 72-72-81—225 Julian Suri 74-75-76—225 Jorge Campillo 73-77-75—225 Ashun Wu 73-80-72—225 Brandon Stone 74-80-71—225 Kevin Na 75-74-77—226 Francesco Molinari 76-75-75—226 Brian Harman 73-73-81—227 Russell Knox 74-77-76—227 JC Ritchie 71-76-81—228 Yuki Inamori 74-82-73—229 Lucas Bjerregaard 77-74-79—230 Brett Rumford 73-80-78—231 Yanwei Liu 75-79-77—231 Shubhankar Sharma 80-80-72—232 Bowen Xiao 76-79-80—235

