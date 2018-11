HSBC Champions Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Sheshan International Golf Club Shanghai Purse: $10 million Yardage: 7,261; Par: 72 Final x-won on first playoff hole x-Xander Schauffele (550), $1,700,000 66-71-69-68—274 -14 Tony Finau (315), $1,072,000 66-67-70-71—274 -14 Justin Rose (200), $587,000 69-67-70-72—278 -10 Kiradech Aphibarnrat (128), $393,000 68-71-70-71—280 -8 Andrew Putnam (128), $393,000 70-71-67-72—280 -8 Keegan Bradley (105), $289,000 69-70-70-72—281 -7 Patrick Cantlay (86), $210,563 70-68-73-72—283 -5 Tommy Fleetwood (86), $210,563 68-68-72-75—283 -5 Thorbjørn Olesen, $210,563 75-69-67-72—283 -5 Patrick Reed (86), $210,563 64-72-70-77—283 -5 HaoTong Li, $152,333 73-72-69-70—284 -4 Jason Day (69), $152,333 71-70-69-74—284 -4 Billy Horschel (69), $152,333 68-72-71-73—284 -4 Rafa Cabrera Bello (61), $129,000 68-73-73-71—285 -3 Emiliano Grillo (61), $129,000 70-69-74-72—285 -3 Paul Casey (56), $116,000 73-68-74-71—286 -2 Brooks Koepka (56), $116,000 72-74-71-69—286 -2 Alex Noren (52), $103,500 74-69-71-73—287 -1 Thomas Pieters, $103,500 75-64-74-74—287 -1 Adam Scott (52), $103,500 69-73-72-73—287 -1 Ian Poulter (49), $93,500 69-71-74-74—288 E Tyrrell Hatton (41), $86,500 72-70-74-73—289 +1 C.T. Pan (41), $86,500 68-76-70-75—289 +1 Andrea Pavan, $86,500 72-71-69-77—289 +1 Jon Rahm (41), $86,500 73-76-69-71—289 +1 Erik van Rooyen, $86,500 76-72-71-70—289 +1 Kyle Stanley (41), $86,500 70-69-78-72—289 +1 Alexander Björk, $78,500 70-75-70-75—290 +2 Alexander Levy, $78,500 71-70-76-73—290 +2 Ryan Fox, $74,500 70-70-75-76—291 +3 Adam Hadwin (28), $74,500 74-68-74-75—291 +3 Dustin Johnson (28), $74,500 74-73-73-71—291 +3 Hideki Matsuyama (28), $74,500 72-70-77-72—291 +3 Brandt Snedeker (28), $74,500 75-76-68-72—291 +3 Chez Reavie (23), $71,000 70-73-75-74—292 +4 Yechun Yuan, $71,000 78-71-70-73—292 +4 Satoshi Kodaira (20), $68,000 72-73-70-78—293 +5 Sanghyun Park, $68,000 77-71-72-73—293 +5 Pat Perez (20), $68,000 70-69-80-74—293 +5 Scott Vincent, $68,000 73-73-73-74—293 +5 Byeong Hun An (16), $65,000 75-71-74-74—294 +6 Branden Grace (16), $65,000 72-71-76-75—294 +6 Charley Hoffman (14), $62,500 74-75-74-72—295 +7 WC Liang, $62,500 72-73-76-74—295 +7 Francesco Molinari (14), $62,500 76-75-75-69—295 +7 Gaganjeet Bhullar, $59,000 72-72-81-71—296 +8 Justin Harding, $59,000 76-71-72-77—296 +8 Sihwan Kim, $59,000 72-74-75-75—296 +8 Brandon Stone, $59,000 74-80-71-71—296 +8 George Coetzee, $55,000 69-74-76-78—297 +9 Jason Norris, $55,000 74-73-73-77—297 +9 Matt Wallace, $55,000 69-75-74-79—297 +9 Xinjun Zhang, $55,000 72-76-74-75—297 +9 Adam Bland, $50,313 72-76-73-77—298 +10 Jorge Campillo, $50,313 73-77-75-73—298 +10 John Catlin, $50,313 75-71-76-76—298 +10 Matthew Fitzpatrick, $50,313 67-80-70-81—298 +10 Rory McIlroy (6), $50,313 72-77-75-74—298 +10 Kevin Na (6), $50,313 75-74-77-72—298 +10 Jason Scrivener, $50,313 75-74-75-74—298 +10 Cameron Smith (6), $50,313 76-72-72-78—298 +10 Adrian Otaegui, $47,750 72-75-75-77—299 +11 Andy Sullivan, $47,750 72-71-79-77—299 +11 Ashun Wu, $47,000 73-80-72-75—300 +12 Yuta Ikeda, $47,000 75-74-71-80—300 +12 Julian Suri, $47,000 74-75-76-75—300 +12 Patton Kizzire (4), $46,500 74-71-76-80—301 +13 Russell Knox (4), $46,250 74-77-76-76—303 +15 Oliver Bekker, $45,750 77-71-73-83—304 +16 Lucas Bjerregaard, $45,750 77-74-79-74—304 +16 Shubhankar Sharma, $45,750 80-80-72-72—304 +16 Brian Harman (3), $45,250 73-73-81-78—305 +17 Yuki Inamori, $44,875 74-82-73-77—306 +18 Yanwei Liu, $44,875 75-79-77-75—306 +18 Brett Rumford, $44,500 73-80-78-78—309 +21 JC Ritchie, $44,250 71-76-81-82—310 +22 Bowen Xiao, $44,000 76-79-80-82—317 +29

