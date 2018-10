Hurricanes-Wild Sums

By The Associated Press

Carolina 1 1 2 1—5 Minnesota 1 0 3 0—4

First Period_1, Carolina, J.Staal 4 (van Riemsdyk, Williams), 8:12. 2, Minnesota, Coyle 1 (Spurgeon, Dumba), 16:09 (pp). Penalties_Brown, MIN, (interference), 9:02; Foligno, MIN, (slashing), 9:44; Pesce, CAR, (roughing), 15:30; Coyle, MIN, (delay of game), 17:11.

Second Period_3, Carolina, Pesce 2 (Teravainen, Aho), 15:13. Penalties_Svechnikov, CAR, (roughing), 4:29; Brown, MIN, (roughing), 4:29; Coyle, MIN, (hooking), 12:39; Svechnikov, CAR, (hooking), 14:34; Zucker, MIN, (slashing), 14:53; Zucker, MIN, (unsportsmanlike conduct), 14:53; Wallmark, CAR, (holding), 19:12.

Third Period_4, Minnesota, Spurgeon 1 (Koivu, Parise), 1:20. 5, Minnesota, Zucker 3 (Granlund, Suter), 5:41 (pp). 6, Carolina, Aho 3 (Teravainen, Faulk), 9:22 (pp). 7, Minnesota, Granlund 1 (Parise), 15:47. 8, Carolina, Williams 1 (Aho, Faulk), 18:51. Penalties_Faulk, CAR, (interference), 4:50; Seeler, MIN, (interference), 7:26; Hendricks, MIN, (slashing), 11:24; Svechnikov, CAR, (high sticking), 11:40; de Haan, CAR, (slashing), 12:01; E.Staal, MIN, (roughing), 12:01; E.Staal, MIN, (tripping), 16:23.

Overtime_9, Carolina, Aho 4 (Williams, Pesce), 2:57. Penalties_None.

Advertisement

Shots on Goal_Carolina 20-16-18-3_57. Minnesota 5-4-14_23.

Power-play opportunities_Carolina 1 of 9; Minnesota 2 of 5.

Goalies_Carolina, McElhinney 3-0-0 (23 shots-19 saves). Minnesota, Dubnyk 1-1-2 (57-52).

A_18,715 (18,064). T_2:55.

Referees_Steve Kozari, Furman South. Linesmen_Lonnie Cameron, Greg Devorski.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.