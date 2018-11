Impact-Revolution, Sums

By The Associated Press

Montreal 0 0—0 New England 0 1—1

First half_None.

Second half_1, New England, Fagundez, 9, 74th minute.

Goalies_Montreal, Evan Bush, Clement Diop; New England, Matt Turner, Brad Knighton.

Yellow Cards_New England, Rowe, 69th; Fagundez, 76th; Delamea Mlinar, 84th; Zahibo, 89th. Montreal, Taider, 90th.

Advertisement

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Oscar Mitchell Carvalho; Logan Brown; Younes Marrakchi. 4th Official_Marcos De Oliveira.

A_0.

___

Lineups

New England_Matt Turner; Brandon Bye, Antonio Delamea Mlinar, Michael Mancienne; Teal Bunbury, Luis Alberto Caicedo, Diego Fagundez, Zachary Herivaux, Kelyn Rowe (Zahibo, 83rd); Juan Agudelo, Cristian Penilla.

Montreal_Evan Bush; Rod Fanni, Jukka Raitala, Bacary Sagna, Alejandro Silva; Mike Azira, Daniel Lovitz, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Saphir Taider; Quincy Amarikwa (Mathieu Choiniere, 67th).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.