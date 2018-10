Islanders-Hurricanes Sums

By The Associated Press

N.Y. Islanders 0 1 0 1—2 Carolina 0 0 1 0—1

First Period_None. Penalties_Barzal, NYI, (high sticking), 4:44; Pesce, CAR, (holding), 10:21.

Second Period_1, N.Y. Islanders, Filppula 1 (Nelson), 9:27. Penalties_Pulock, NYI, (holding), 6:48; Wallmark, CAR, (interference), 11:29.

Third Period_2, Carolina, Staal 1 (Hamilton, Aho), 18:25. Penalties_Sbisa, NYI, (illegal equipment), 6:57; Ferland, CAR, (tripping), 19:56.

Overtime_3, N.Y. Islanders, Bailey 1 (Barzal, Pulock), 0:43 (pp). Penalties_None.

Shots on Goal_N.Y. Islanders 7-7-4-2_20. Carolina 16-15-15_46.

Power-play opportunities_N.Y. Islanders 1 of 3; Carolina 0 of 3.

Goalies_N.Y. Islanders, Greiss 1-0-0 (46 shots-45 saves). Carolina, Mrazek 0-0-1 (20-18).

A_18,680 (18,680). T_2:39.

Referees_Dean Morton, Tim Peel. Linesmen_Scott Cherrey, Brad Kovachik.

