Los Angeles FC-Rapids, Sums

Los Angeles FC 2 1—3 Colorado 0 0—0

First half_1, Los Angeles FC, Zimmermann, 3, 15th minute; 2, Los Angeles FC, Diomande, 10 (Nguyen), 42nd.

Second half_3, Los Angeles FC, Diomande, 11 (Kovar), 48th.

Goalies_Los Angeles FC, Tyler Miller, Luis Lopez; Colorado, Tim Howard, Zac MacMath.

Yellow Cards_Colorado, Castillo, 39th; Gashi, 53rd; Acosta, 77th; Jackson, 81st.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Cameron Blanchard; Logan Brown; Alex Chilowicz. 4th Official_Joseph Dickerson.

A_0.

Lineups

Los Angeles FC_Tyler Miller; Steven Beitashour, Jordan Harvey, Danilo Silva (Dejan Jakovic, 62nd), Walker Zimmermann; Benny Feilhaber, Aaron Kovar (Andre Horta, 69th), Lee Nguyen; Adama Diomande (Marcos Urena, 74th), Diego Rossi, Carlos Vela.

Colorado_Tim Howard; Edgar Castillo, Axel Sjoberg, Tommy Smith; Kellyn Acosta, Johan Blomberg (Niki Jackson, 52nd), Shkelzen Gashi (Cole Bassett, 75th), Jack Price, Dillon Serna; Giles Barnes (Yannick Boli, 53rd), Marlon Hairston.

