Los Angeles wins series 4-3

BATTING SUMMARY

Los Angeles

g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Ryu p 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 Taylor 2b-cf-lf 7 22 4 8 1 1 0 1 4 7 .364 Puig ph-rf 7 21 1 7 3 0 1 4 1 6 .333 Machado ss 7 27 5 8 1 0 1 3 2 6 .296 Freese 1b-ph 6 8 1 2 1 0 1 2 0 2 .250 Turner 3b 7 29 2 7 0 0 1 3 1 7 .241 Pederson lf-ph 7 13 2 3 0 0 0 0 1 4 .231 Kemp lf-ph-rf 7 10 0 2 0 0 0 1 1 3 .200 Bellinger cf-ph-rf 7 25 3 5 1 0 1 4 1 6 .200 Grandal c-ph 5 11 0 2 1 0 0 0 0 6 .182 Muncy 1b-2b-ph 7 22 3 4 0 0 0 1 4 13 .182 Dozier 2b-ph 6 9 1 1 0 0 0 2 2 2 .111 Barnes c 5 18 0 2 0 0 0 2 2 9 .111 Hernandez 2b-cf-ph-rf 6 14 0 1 0 0 0 0 2 8 .071 Kershaw p 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 Madson p 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Floro p 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Baez p 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Urias p 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Maeda p 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Wood p 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Ferguson p 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Buehler p 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 Hill p 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 7 238 23 53 8 1 5 23 23 82 .223

___

Milwaukee

g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Pina c 4 4 1 2 1 0 0 0 4 1 .500 Woodruff p 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1 .500 Miley p 3 4 1 2 1 0 0 0 0 1 .500 Arcia ss 7 25 5 9 0 0 2 3 1 2 .360 Santana ph 7 6 1 2 1 0 0 3 1 4 .333 Cain cf 7 33 3 10 4 0 0 1 1 9 .303 Aguilar 1b 7 26 4 7 3 0 1 4 2 11 .269 Braun lf 7 29 1 7 2 0 0 4 2 9 .241 Shaw 1b-2b-ph 7 19 2 4 1 1 1 1 1 8 .211 Granderson ph 5 5 0 1 1 0 0 1 0 2 .200 Yelich rf 7 28 3 5 1 0 1 1 5 7 .179 Moustakas 3b 7 29 1 4 1 0 0 1 2 12 .138 Perez 2b-ph-pr-ss 6 8 0 1 0 0 0 1 1 1 .125 Kratz c 7 16 1 2 1 0 0 1 1 5 .125 Gonzalez p 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Hader p 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Cedeno p 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Soria p 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Jeffress p 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Knebel p 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Burnes p 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Guerra p 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Chacin p 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Schoop 2b-ph 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 Peralta p 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Davies p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Totals 7 246 24 57 17 1 6 22 22 79 .232

___

PITCHING SUMMARY

Los Angeles

G CG IP H R ER BB SO HB WP W L SV ERA Floro 5 0 4 1-3 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0.00 Baez 4 0 4 1-3 2 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0.00 Ferguson 4 0 1 1-3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 Jansen 4 0 4 2-3 1 0 0 2 7 0 0 0 0 2 0.00 Hill 2 0 6 4 1 1 4 7 0 0 0 0 0 1.50 Madson 5 0 5 5 1 1 1 5 0 0 1 0 0 1.80 Urias 4 0 3 1-3 3 1 1 0 3 0 0 1 0 0 2.70 Wood 4 0 3 1-3 2 1 1 3 6 1 0 0 0 0 2.70 Buehler 2 0 11 2-3 12 5 5 1 15 0 1 0 1 0 3.86 Kershaw 3 0 11 9 6 5 4 13 0 0 1 1 0 4.09 Maeda 4 0 2 2-3 3 2 2 1 3 0 1 0 0 0 6.75 Ryu 2 0 7 1-3 13 7 7 2 7 0 0 0 1 0 8.59

___

Milwaukee

G CG IP H R ER BB SO HB WP W L SV ERA Hader 4 0 7 2-3 5 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0.00 Peralta 1 0 3 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0.00 Davies 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 Knebel 6 0 7 2 1 1 2 10 1 0 1 0 1 1.29 Miley 3 0 10 7 2 2 3 7 0 0 0 0 0 1.80 Guerra 2 0 4 2-3 2 1 1 0 5 0 1 0 1 0 1.93 Chacin 2 0 7 1-3 6 2 2 3 6 0 0 1 1 0 2.45 Woodruff 3 0 9 1-3 7 3 3 2 17 2 0 1 1 0 2.89 Burnes 4 0 5 3 2 2 1 6 1 0 0 0 0 3.60 Gonzalez 2 0 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 6.00 Jeffress 5 0 4 2-3 10 4 4 3 7 0 0 0 1 0 7.71 Cedeno 4 0 1 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 18.00 Soria 4 0 2 4 4 4 2 3 0 0 0 0 0 18.00

___

Advertisement

SCORE BY INNINGS

¤Los Angeles 230 025 451 000 1—23 ¤Milwaukee 613 332 411 000 0—24

E_Taylor, Turner, Grandal 2, Moustakas, Arcia. LOB_Los Angeles 48, Milwaukee 52. 2B_Taylor, Freese, Machado, Bellinger, Grandal, Puig 3, Cain 4, Yelich, Braun 2, Aguilar 3, Moustakas, Pina, Santana, Shaw, Kratz, Miley, Granderson. 3B_Taylor, Shaw. HR_Turner, Freese, Machado, Bellinger, Puig, Yelich, Aguilar, Arcia 2, Woodruff, Shaw. RBIs_Taylor, Turner 3, Freese 2, Machado 3, Kemp, Bellinger 4, Muncy, Dozier 2, Puig 4, Barnes 2, Cain, Yelich, Braun 4, Aguilar 4, Perez, Moustakas, Arcia 3, Woodruff, Santana 3, Shaw, Kratz, Granderson. SB_Taylor, Machado, Bellinger 2, Dozier, Braun, Perez, Santana. CS_Hernandez, Dozier, Cain, Perez. SF_Perez. S_Kershaw, Buehler.

Umpires_(Game 1) Home, Scott Barry; First, Alan Porter; Second, Gerry Davis; Third, Hunter Wendelstedt; Right, Brian Gorman; Left, Jim Wolf. (Game 2) Home, Alan Porter; First, Gerry Davis; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Jim Wolf; Right, Scott Barry; Left, Brian Gorman. (Game 3) Home, Gerry Davis; First, Hunter Wendelstedt; Second, Jim Wolf; Third, Brian Gorman; Right, Alan Porter; Left, Greg Gibson. (Game 4) Home, Hunter Wendelstedt; First, Jim Wolf; Second, Brian Gorman; Third, Greg Gibson; Right, Gerry Davis; Left, Alan Porter. (Game 5) Home, Jim Wolf; First, Brian Gorman; Second, Greg Gibson; Third, Alan Porter; Right, Hunter Wendelstedt; Left, Gerry Davis. (Game 6) Home, Brian Gorman; First, Greg Gibson; Second, Alan Porter; Third, Gerry Davis; Right, Jim Wolf; Left, Hunter Wendelstedt. (Game 7) Home, Greg Gibson; First, Alan Porter; Second, Gerry Davis; Third, Hunter Wendelstedt; Right, Brian Gorman; Left, Jim Wolf.

T_Game 1 at Milwaukee, 4:02.

T_Game 2 at Milwaukee, 3:32.

T_Game 3 at Los Angeles, 3:25.

T_Game 4 at Los Angeles, 5:15.

T_Game 5 at Los Angeles, 3:35.

T_Game 6 at Milwaukee, 3:34.

T_Game 7 at Milwaukee, 3:15.

A_Game 1 at Milwaukee, 43615.

A_Game 2 at Milwaukee, 43905.

A_Game 3 at Los Angeles, 52793.

A_Game 4 at Los Angeles, 53764.

A_Game 5 at Los Angeles, 54502.

A_Game 6 at Milwaukee, 43619.

A_Game 7 at Milwaukee, 44097.

