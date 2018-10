Milwaukee leads 2-1

By The Associated Press

BATTING SUMMARY Los Angeles g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Taylor 2b-cf-lf 3 10 2 5 0 1 0 1 0 3 .500 Machado ss 3 11 2 5 1 0 1 3 1 1 .455 Pederson lf-ph 3 6 2 2 0 0 0 0 1 1 .333 Kemp lf-ph-rf 3 7 0 2 0 0 0 1 0 2 .286 Turner 3b 3 13 1 3 0 0 1 2 0 4 .231 Grandal c-ph 3 9 0 2 1 0 0 0 0 5 .222 Muncy 1b-ph 3 6 2 1 0 0 0 0 2 4 .167 Puig ph-rf 3 8 0 1 1 0 0 0 1 3 .125 Bellinger cf 3 10 0 1 0 0 0 1 0 1 .100 Freese 1b-ph 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Hernandez 2b 3 6 0 0 0 0 0 0 2 3 .000 Kershaw p 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Madson p 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Floro p 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Dozier ph 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Baez p 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Urias p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Maeda p 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Barnes c 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 .000 Ryu p 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Wood p 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Ferguson p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Buehler p 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 Totals 3 100 9 22 3 1 2 9 8 32 .220

Milwaukee g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Woodruff p 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1.000 Miley p 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.000 Pina c 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 .500 Santana ph 3 2 1 1 0 0 0 2 1 1 .500 Shaw 1b-2b-ph 3 10 2 3 0 1 1 1 0 4 .300 Cain cf 3 14 1 4 2 0 0 0 1 4 .286 Perez 2b 3 4 0 1 0 0 0 1 1 0 .250 Arcia ss 3 12 3 3 0 0 2 3 0 1 .250 Aguilar 1b 3 9 1 2 0 0 1 1 0 2 .222 Yelich rf 3 11 1 2 0 0 0 0 3 3 .182 Moustakas 3b 3 11 0 2 0 0 0 0 1 4 .182 Braun lf 3 12 0 2 1 0 0 3 0 3 .167 Kratz c 3 7 1 1 1 0 0 0 1 2 .143 Gonzalez p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Hader p 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Cedeno p 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Soria p 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Jeffress p 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Knebel p 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Burnes p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Granderson ph 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Guerra p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Chacin p 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Totals 3 101 13 25 5 1 5 12 10 26 .248

PITCHING SUMMARY Los Angeles G CG IP H R ER BB SO HB WP W L SV ERA Madson 2 0 1 2-3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00 Floro 3 0 2 2-3 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.00 Baez 2 0 2 1-3 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0.00 Maeda 2 0 1 1-3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 Ferguson 1 0 0 1-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 Jansen 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.00 Ryu 1 0 4 1-3 6 2 2 0 4 0 0 0 0 0 4.15 Buehler 1 0 7 5 4 4 1 8 0 1 0 1 0 5.14 Wood 2 0 1 1-3 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 6.75 Urias 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9.00 Kershaw 1 0 3 6 5 4 2 2 0 0 0 1 0 12.00

Milwaukee G CG IP H R ER BB SO HB WP W L SV ERA Woodruff 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0.00 Hader 2 0 3 2-3 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.00 Miley 1 0 5 2-3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 Guerra 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 Chacin 1 0 5 1-3 3 0 0 2 6 0 0 1 0 0 0.00 Knebel 3 0 3 2-3 2 1 1 1 6 0 0 0 0 1 2.45 Gonzalez 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4.50 Jeffress 3 0 2 1-3 7 2 2 2 4 0 0 0 1 0 7.71 Soria 2 0 0 2-3 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 27.00 Cedeno 2 0 0 1-3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 27.00 Burnes 1 0 0 1-3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 54.00

SCORE BY INNINGS Los Angeles 010 000 251— 9 Milwaukee 102 322 300—13

E_Taylor, Turner, Machado, Grandal 2, Moustakas. LOB_Los Angeles 18, Milwaukee 22. 2B_Machado, Grandal, Puig, Cain 2, Braun, Kratz, Miley. 3B_Taylor, Shaw. HR_Turner, Machado, Aguilar, Arcia 2, Woodruff, Shaw. RBIs_Taylor, Turner 2, Machado 3, Kemp, Bellinger, Barnes, Braun 3, Aguilar, Perez, Arcia 3, Woodruff, Santana 2, Shaw. SB_Perez, Santana. CS_Perez. SF_Perez.

Umpires_(Game 1) Home, Scott Barry; First, Alan Porter; Second, Gerry Davis; Third, Hunter Wendelstedt; Right, Brian Gorman; Left, Jim Wolf. (Game 2) Home, Alan Porter; First, Gerry Davis; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Jim Wolf; Right, Scott Barry; Left, Brian Gorman. (Game 3) Home, Gerry Davis; First, Hunter Wendelstedt; Second, Jim Wolf; Third, Brian Gorman; Right, Alan Porter; Left, Greg Gibson.

T_Game 1 at Milwaukee, 4:02.

T_Game 2 at Milwaukee, 3:32.

T_Game 3 at Los Angeles, 3:25.

A_Game 1 at Milwaukee, 43615.

A_Game 2 at Milwaukee, 43905.

A_Game 3 at Los Angeles, 52793.

