MLS Leaders

By The Associated Press

Through Sunday, October 7

Goals Josef Martinez, ATL 30 Zlatan Ibrahimovic, LA 21 Bradley Wright-Phillips, NYR 20 Gyasi Zardes, CLB 16 Mauro Manotas, HOU 15 Nemanja Nikolic, CHI 15 Kei Kamara, VAN 14 Ignacio Piatti, MTL 14 Miguel Almiron, ATL 12 Dom Dwyer, ORL 12 Sebastian Giovinco, TOR 12 Danny Hoesen, SJ 12 Aleksandar Katai, CHI 12 David Villa, NYC 12 Assists Borek Dockal, PHI 17 Luciano Acosta, DC 16 Maximiliano Moralez, NYC 15 Miguel Almiron, ATL 14 Sebastian Giovinco, TOR 14 Julian Gressel, ATL 14 Kaku, NYR 14 Ignacio Piatti, MTL 13 Darwin Quintero, MIN 13

7 players tied with 11

___

Shots Sebastian Giovinco, TOR 158 Miguel Almiron, ATL 132 Zlatan Ibrahimovic, LA 110 Vako Qazaishvili, SJ 110 Maximiliano Urruti, DAL 107 Alberth Elis, HOU 93 Aleksandar Katai, CHI 91 Josef Martinez, ATL 88 Ignacio Piatti, MTL 87 Carlos Vela, LFC 87 David Villa, NYC 87

___

Shots on Goal Josef Martinez, ATL 52 Miguel Almiron, ATL 51 Sebastian Giovinco, TOR 47 Zlatan Ibrahimovic, LA 46 Alberth Elis, HOU 43 Aleksandar Katai, CHI 39 Carlos Vela, LFC 39 Diego Rossi, LFC 37 Gyasi Zardes, CLB 37 David Villa, NYC 36 Bradley Wright-Phillips, NYR 36

___

Cautions Luis Caicedo, NE 11 Diego Chara, POR 11 Jack Price, COL 10 Alexander Ring, NYC 10 Francisco Calvo, MIN 9 Sebastian Blanco, POR 8 Roger Espinoza, KC 8 Anibal Godoy, SJ 8 Leandro Gonzalez Pirez, ATL 8 Carlos Gruezo, DAL 8 Matt Hedges, DAL 8 Johan Kappelhof, CHI 8 Antonio Mlinar Delamea, NE 8 Yoshimar Yotun, ORL 8

___

Cards Y R TOTAL Luis Caicedo, NE 11 0 11 Diego Chara, POR 11 0 11 Francisco Calvo, MIN 9 1 10 Jack Price, COL 10 0 10 Alexander Ring, NYC 10 0 10 Ashley Cole, LA 7 2 9 Roger Espinoza, KC 8 1 9 Leandro Gonzalez Pirez, ATL 8 1 9 Johan Kappelhof, CHI 8 1 9 Antonio Mlinar Delamea, NE 8 1 9 Yordy Reyna, VAN 7 2 9 Yoshimar Yotun, ORL 8 1 9

___

Goals-Allowed Avg. Stefan Frei, SEA 1.00 Jeff Attinella, POR 1.02 Luis Robles, NYR 1.03 Bill Hamid, DC 1.10 Brad Guzan, ATL 1.19 Jesse Gonzalez, DAL 1.22 Zack Steffen, CLB 1.22 Tim Melia, KC 1.23 Jimmy Maurer, DAL 1.23 Sean Johnson, NYC 1.23

___

Shutouts Tim Melia, KC 12 Luis Robles, NYR 12 Andre Blake, PHI 10 Sean Johnson, NYC 10 Tyler Miller, LFC 10 Zack Steffen, CLB 10 Evan Bush, MTL 9 David Bingham, LA 8 Brad Guzan, ATL 8 Jeff Attinella, POR 7 Stefan Frei, SEA 7 Nick Rimando, RSL 7

___

Saves Evan Bush, MTL 126 David Bingham, LA 119 Tim Howard, COL 112 Andre Blake, PHI 110 Tyler Miller, LFC 104 Bobby Shuttleworth, MIN 103 Stefan Frei, SEA 100 Tim Melia, KC 98 Nick Rimando, RSL 93 Sean Johnson, NYC 92

___

