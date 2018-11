Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through Oct. 28 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Jose Ortiz 1311 240 212 198 $23,932,133 Irad Ortiz, Jr. 1378 297 236 210 $22,062,895 Javier Castellano 936 191 185 124 $21,139,786 Florent Geroux 809 154 121 107 $18,395,968 John Velazquez 708 141 103 83 $15,322,793 Joel Rosario 787 133 142 116 $15,083,494 Luis Saez 1217 202 184 196 $15,022,646 Manuel Franco 1192 205 184 182 $13,990,968 Ricardo Santana, Jr. 904 160 132 116 $12,044,131 Mike Smith 202 47 32 25 $11,333,148 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Steven Asmussen 1560 320 282 232 $23,241,429 Chad Brown 742 204 157 99 $22,795,995 Bob Baffert 296 95 48 38 $17,286,258 Todd Pletcher 840 183 136 120 $16,080,430 Mark Casse 1078 187 147 145 $12,628,980 Brad Cox 768 210 122 95 $12,002,639 Saeed bin Suroor 9 2 1 0 $10,280,000 Michael Maker 960 161 134 125 $8,326,575 Karl Broberg 1543 435 278 208 $6,658,697 Doug O’Neill 638 106 111 87 $6,585,691 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Gun Runner 1 1 0 0 $7,000,000 Thunder Snow (IRE) 2 1 1 0 $6,150,000 Justify 6 6 0 0 $3,798,000 West Coast 3 0 3 0 $3,660,000 Hawkbill 2 1 0 0 $3,602,300 Mind Your Biscuits 5 2 3 0 $1,770,400 Good Magic 6 2 1 1 $1,728,400 Monomoy Girl 6 5 1 0 $1,718,200 Accelerate 6 5 1 0 $1,705,000 Mendelssohn 5 1 1 2 $1,556,000

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 2339 467 368 324 $11,727,100 Yannick Gingras 1393 270 211 173 $10,169,318 David Miller 1514 247 235 237 $8,644,453 Aaron Merriman 3802 883 655 562 $8,589,861 Jason Bartlett 2199 452 354 317 $8,444,276 Jordan Stratton 1974 343 311 259 $7,412,751 Scott Zeron 1252 185 163 156 $7,123,288 Matt Kakaley 1632 227 255 215 $6,656,915 George Napolitano Jr. 2496 574 422 294 $6,298,421 George Brennan 1909 339 277 231 $6,232,059 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 3902 823 604 535 $18,133,137 Jimmy Takter 607 138 122 75 $7,906,870 Rene Allard 1504 314 230 187 $5,443,544 Julie Miller 603 140 112 73 $4,237,402 Tony Alagna 546 118 73 76 $3,952,476 Scott DiDomenico 1388 237 193 169 $3,744,410 Ake Svanstedt 508 79 66 69 $3,413,073 Erv Miller 934 149 156 132 $3,400,912 Brian Brown 491 109 88 63 $3,277,277 Richard Moreau 1392 260 214 180 $3,057,029 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings McWicked 7HP 17 10 3 2 $1,393,864 Dorsoduro Hanover 3GP 18 10 4 1 $1,181,612 Crystal Fashion 3GT 17 9 4 2 $1,086,317 Atlanta 3MT 14 8 5 1 $1,017,278 Six Pack 3HT 13 10 1 1 $970,573 Shartin N 5MP 23 18 1 0 $968,361 Courtly Choice 3HP 16 10 1 0 $910,603 Lather Up 3HP 16 11 1 2 $893,512 Met’s Hall 3HT 13 4 4 4 $883,359 Kissin In The Sand 3FP 15 10 5 0 $845,495

TENNIS Through Oct. 28 ATP Money

1. Novak Djokovic, $10,666,045

2. Rafael Nadal, $8,663,347

3. Roger Federer, $6,716,366

4. Juan Martin del Potro, $5,958,251

5. Alexander Zverev, $5,218,036

6. Kevin Anderson, $4,275,036

7. Marin Cilic, $4,181,886

8. Dominic Thiem, $3,944,778

9. John Isner, $3,724,514

10. Kei Nishikori, $3,243,993

Ranking

1. Rafael Nadal, 7660

2. Novak Djokovic, 7445

3. Roger Federer, 6260

4. Juan Martin del Potro, 5460

5. Alexander Zverev, 5115

6. Kevin Anderson, 4230

7. Marin Cilic, 4050

8. Dominic Thiem, 3825

9. John Isner, 3425

10. Grigor Dimitrov, 3335

Race Standings

1. x-Rafael Nadal, 7480

2. x-Novak Djokovic, 7445

3. x-Roger Federer, 5660

4. x-Juan Martin del Potro, 5280

5. x-Alexander Zverev, 4905

6. x-Kevin Anderson, 4220

7. Marin Cilic, 3870

8. Dominic Thiem, 3535

9. Kei Nishikori, 3210

10. John Isner, 3065

x-qualified for ATP Finals, London, Nov. 11-18

Race to Milan (21 and under)

1. w-Alexander Zverev, 4950

2. x-Stefanos Tsitsipas, 2175

3. x-Denis Shapovalov, 1450

4. x-Alex de Minaur, 1308

5. x-Frances Tiafoe, 1055

6. x-Taylor Fritz, 974

7. x-Andrey Rublev, 760

8. x-Jaume Munar, 661

9. Hubert Hurkacz, Poland, 636

10. Ugo Humbert, 582

x-qualified for Next Gen ATP Finals, Milan, Italy, Nov. 6-10; w-qualified, will not play

WTA Money

1. Naomi Osaka, $$6,394,289

2. Simona Halep, $6,359,564

3. Caroline Wozniacki, $6,007,719

4. Angelique Kerber, $5,686,362

5. Elina Svitolina, $5,237,247

6. Sloane Stephens, $5,068,099

7. Serena Williams, $3,770,170

8. Petra Kvitova, $3,301,389

9. Kiki Bertens, $3,163,688

10. Karolina Pliskova, $3,089,050

Ranking

1. x-Simona Halep, 6921

2. Angelique Kerber, 5875

3. Caroline Wozniacki, 5586

4. Elina Svitolina, 5350

5. Naomi Osaka, 5115

6. Sloane Stephens, 5023

7. Petra Kvitova, 4630

8. Karolina Pliskova, 4465

9. Kiki Bertens, 4335

10. Daria Kasatkina, 3315

AUTO RACING NASCAR Monster Energy Through Oct. 28

1. Kyle Busch, 4104

2. Martin Truex Jr., 4083

3. Kevin Harvick, 4083

4. Joey Logano, 4074

5. Kurt Busch, 4058

6. Chase Elliott, 4052

7. Clint Bowyer, 4041

8. Aric Almirola, 4033

NASCAR Xfinity Through Oct. 20

1. Daniel Hemric, 3067

2. Elliott Sadler, 3058

3. Tyler Reddick, 3055

4. Christopher Bell, 3045

5. Matt Tifft, 3044

6. Justin Allgaier, 3040

7. Cole Custer, 3022

8. Austin Cindric, 3002

NASCAR Camping World Truck Through Oct. 27

1. Johnny Sauter, 3102

2. Noah Gragson, 3073

3. Brett Moffitt, 3064

4. Grant Enfinger, 3051

5. Justin Haley, 3049

6. Matt Crafton, 3041

F1 Through Oct. 28

1. x-Lewis Hamilton, 358

2. Sebastian Vettel, 294

3. Kimi Raikkonen, 236

4. Valtteri Bottas, 227

5. Max Verstappen, 216

6. Daniel Ricciardo, 146

7. Nico Hulkenberg, 69

8. Sergio Perez, 57

9. Kevin Magnussen, 53

10. Fernando Alonso, 50

x-won title

IndyCar Final

1. Scott Dixon, 678

2. Alexander Rossi, 621

3. Will Power, 582

4. Ryan Hunter-Reay, 566

5. Josef Newgarden, 560

6. Simon Pagenaud, 492

7. Sebastien Bourdais, 425

8. Graham Rahal, 392

9. Marco Andretti, 392

10. James Hinchcliffe, 391

