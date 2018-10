NBA International Players

By The Associated Press

Based on opening night rosters

Canada (11) — Khem Birch, Orlando; Dillon Brooks, Memphis; Shai Gilgeous-Alexander, L.A. Clippers; Cory Joseph, Indiana; Trey Lyles, Denver; Jamal Murray, Denver; Kelly Olynyk, Miami; Dwight Powell, Dallas; Nik Stauskas, Portland; Tristan Thompson, Cleveland; Andrew Wiggins, Minnesota.

Australia (9) — Aron Baynes, Boston; Jonah Bolden, Philadelphia; Ryan Broekhoff, Dallas; Matthew Dellavedova, Milwaukee; Dante Exum, Utah; Joe Ingles, Utah; Kyrie Irving, Boston; Patty Mills, San Antonio; Ben Simmons, Philadelphia.

France (9) — Nicolas Batum, Charlotte; Evan Fournier, Orlando; Rudy Gobert, Utah; Timothe Luwawu-Cabarrot, Oklahoma City; Ian Mahinmi, Washington; Frank Ntilikina, New York; Elie Okobo , Phoenix; Tony Parker, Charlotte; Guerschon Yabusele, Boston.

Spain (7) — Alex Abrines, Oklahoma City; Jose Calderon, Detroit; Marc Gasol, Memphis; Pau Gasol, San Antonio; Juancho Hernangomez, Denver; Willy Hernangomez, Charlotte; Ricky Rubio, Utah.

Germany (6) — Isaac Bonga, L.A. Lakers; Maxi Kleber, Dallas; Dirk Nowitzki, Dallas; Dennis Schroder, Oklahoma City; Daniel Theis, Boston; Moritz Wagner, L.A. Lakers.

Croatia (5) — Dragan Bender, Phoenix; Bojan Bogdanovic, Indiana; Mario Hezonja, New York; Dario Saric, Philadelphia; Ante Zizic, Cleveland.

Serbia (5) — Nemanja Bjelica, Sacramento; Bogdan Bogdanovic, Sacramento; Nikola Jokic, Denver; Boban Marjanovic, L.A. Clippers; Milos Teodosic, L.A. Clippers.

Turkey (5) — Omer Asik, Chicago; Ersan Ilyasova, Milwaukee; Enes Kanter, New York; Furkan Korkmaz, Philadelphia; Cedi Osman, Cleveland.

Bosnia-Herzegovina (3) — Dzanan Musa, Brooklyn; Jusuf Nurkic, Portland; Ivica Zubac, L.A. Lakers. Brazil (3) — Cristiano Felicio, Chicago; Raul Neto, Utah; Nene, Houston.

Cameroon (3) — Joel Embiid, Philadelphia; Luc Mbah a Moute, L.A. Clippers; Pascal Siakam, Toronto.

Latvia (3) — Davis Bertans , San Antonio; Rodions Kurucs, Brooklyn; Kristaps Porzingis, New York.

Bahamas (2) — Deandre Ayton, Phoenix; Buddy Hield, Sacramento.

Congo (2) — Bismack Biyombo, Charlotte; Emmanuel Mudiay, New York.

Italy (2) — Marco Belinelli, San Antonio; Danilo Gallinari, L.A. Clippers.

Lithuania (2) — Domantas Sabonis, Indiana; Jonas Valanciunas, Toronto.

Montenegro (2) — Nikola Mirotic, New Orleans; Nikola Vucevic, Orlando.

Slovenia (2) — Goran Dragic, Miami; Luka Doncic, Dallas.

South Sudan (2) — Luol Deng, Minnesota; Thon Maker, Milwaukee.

Switzerland (2) — Clint Capela, Houston; Thabo Sefolosha, Utah.

Ukraine (2) — Alex Len Atlanta; Svi Mykhailiuk, L.A. Lakers.

Austria (1) — Jakob Poeltl , San Antonio.

China (1) — Zhou Qi, Houston.

Czech Republic (1) — Tomas Satoransky, Washington.

Dominican Republic (1) — Al Horford, Boston.

Egypt (1) — Abdel Nader, Oklahoma City.

Finland (1) — Lauri Markkanen, Chicago.

Georgia (1) — Zaza Pachulia, Detroit.

Greece (1) — Giannis Antetokounmpo, Milwaukee.

Haiti (1) — Skal Labissiere , Sacramento.

Israel (1) — Omri Casspi, Memphis.

Mali (1) — Cheick Diallo, New Orleans.

New Zealand (1) — Steven Adams, Oklahoma City.

Nigeria (1) — Josh Okogie, Minnesota.

Poland (1) — Marcin Gortat, L.A. Clippers.

Puerto Rico (1) — J.J. Barea, Dallas.

Republic of Congo (1) — Serge Ibaka, Toronto.

Russia (1) — Timofey Mozgov, Orlando.

Senegal (1) — Gorgui Dieng, Minnesota.

Sweden (1) — Jonas Jerebko, Golden State.

Tunisia (1) — Salah Mejri, Dallas.

United Kingdom (1) — OG Anunoby, Toronto.

