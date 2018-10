NCAA Football

By The Associated Press

All Times EDT AMERICAN ATHLETIC CONFERENCE East Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA UCF 3 0 135 67 6 0 274 117 Cincinnati 2 0 86 28 6 0 230 82 South Florida 2 0 45 37 6 0 211 150 Temple 2 0 73 23 3 3 189 137 East Carolina 0 2 19 69 2 3 120 151 UConn 0 3 38 160 1 5 122 322 West Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Houston 1 0 41 26 4 1 250 148 SMU 1 1 51 78 2 4 169 238 Tulane 1 1 61 61 2 4 150 181 Navy 1 2 69 76 2 4 168 191 Memphis 1 3 130 107 4 3 307 178 Tulsa 0 2 50 66 1 4 129 150

___

Friday’s Games

South Florida 25, Tulsa 24

Saturday’s Games

UCF 31, Memphis 30

Temple 24, Navy 17

Houston at East Carolina, 7 p.m.

Saturday, Oct. 20

Cincinnati at Temple, Noon

Tulsa at Arkansas, Noon

SMU at Tulane, 3:30 p.m.

Houston at Navy, 3:30 p.m.

Memphis at Missouri, 4 p.m.

UConn at South Florida, 7 p.m.

UCF at East Carolina, 7 p.m.

ATLANTIC COAST CONFERENCE Atlantic Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Clemson 3 0 139 47 6 0 253 87 NC State 2 0 63 44 5 0 165 84 Boston College 2 1 102 82 5 2 277 182 Syracuse 1 2 90 78 4 2 258 151 Florida St. 1 3 65 106 3 3 138 151 Wake Forest 0 2 37 104 3 3 194 221 Louisville 0 4 78 159 2 5 143 234 Coastal Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Miami 2 0 75 37 5 1 249 111 Virginia Tech 2 0 55 17 3 2 175 128 Pittsburgh 2 1 103 94 3 4 170 216 Duke 1 1 42 45 5 1 192 106 Virginia 1 1 48 38 3 2 151 102 North Carolina 1 1 48 82 1 3 84 147 Georgia Tech 1 3 120 132 3 4 262 198

___

Saturday’s Games

Duke 28, Georgia Tech 14

Boston College 38, Louisville 20

Notre Dame 19, Pittsburgh 14

Miami at Virginia, 7 p.m.

Virginia Tech at North Carolina, 7 p.m.

Saturday, Oct. 20

North Carolina at Syracuse, 12:20 p.m.

Virginia at Duke, 12:30 p.m.

NC State at Clemson, 3:30 p.m.

Wake Forest at Florida St., 3:30 p.m.

BIG 12 CONFERENCE Conference All Games W L PF PA W L PF PA Texas 4 0 121 92 6 1 215 161 West Virginia 3 0 115 62 5 0 207 93 Oklahoma 2 1 148 108 5 1 288 164 Texas Tech 2 1 92 73 4 2 259 169 Baylor 2 2 113 130 4 3 232 217 TCU 1 2 47 62 3 3 172 121 Iowa St. 1 2 89 96 2 3 118 122 Oklahoma St. 1 3 119 148 4 3 276 199 Kansas St. 1 3 85 103 3 4 163 175 Kansas 0 3 57 112 2 4 166 159

___

Thursday’s Games

Texas Tech 17, TCU 14

Saturday’s Games

Kansas St. 31, Oklahoma St. 12

Texas 23, Baylor 17

West Virginia at Iowa St., 7 p.m.

Saturday, Oct. 20

Oklahoma at TCU, Noon

Kansas at Texas Tech, 3:30 p.m.<

